Der Kartenvorverkauf für das Final-Hinspiel der TTF Liebherr Ochsenhausen im Tischtennis-ETTU-Cup hat begonnen. Im Hinspiel in der Biberacher BSZ-Halle am Sonntag, 18. Mai (15 Uhr), wollen die TTF (im Bild Ryu Seung Min) eine günstige Ausgangsposition für das Rückspiel beim 1. FC Saarbrücken erreichen. Dieses findet am Samstag, 31. Mai, bei den Saarländern statt (19 Uhr). Die Karten für die Partie in der BSZ-Halle kosten für Erwachsene acht Euro (ermäßigt 4,50 Euro). Die Tickets können über die TTF-Internetseite (www.ttf-liebherr-ochsenhausen.de/tickets.html) oder direkt in der Geschäftsstelle (Bahnhofsstraße 5-7, 88416 Ochsenhausen) bezogen werden.