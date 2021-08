TTF starten mit Sieg bei Bad Königshofen

Die TTF Liebherr Ochsenhausen sind mit einem 3:2-Sieg beim TSV Bad Königshofen in die neue Saison der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) gestartet. Insbesondere Samuel Kulczycki stellte erneut sein großes Talent unter Beweis.

„Es war ein großer Kampf. Wir haben alles gegeben – und ich bin sehr glücklich, dass es am Ende mit dem Sieg im Doppel geklappt hat“, sagte Ochsenhausens Simon Gauzy und benannte den Spieler des Tages: „Samuel hat unglaublich gespielt.“ Der Angesprochene nämlich, Samuel Kulczycki, hatte in Einzel und Doppel erneut sein herausragendes Talent gezeigt. Im Auftakteinzel setzte er Bastian Steger unter Dauerdruck, zwang den TSV-Leader immer wieder in die Defensive und, wichtiger noch, münzte die Dominanz auch in Punkte um. Im vierten Satz erspielte sich der 19-Jährige sieben Matchbälle, die im 3:1 (11:6, 4:11, 11:9, 11:5) zum Break für die TTF mündeten.

Die zweite Gala lieferte Kulczycki im Doppel: Mit Gauzy lag er gegen Kilian Ort/Filip Zeljko bereits mit 1:2-Sätzen hinten, schaffte aber das Comeback – und nach dem 3:2 (7:11, 11:6, 7:11, 11:8, 11:3) war der 3:2-Auftaktsieg Ochsenhausens perfekt. Ebenfalls für die TTF hatte zuvor Kanak Jha gepunktet. Nach dem Break von Kulczycki legte er gegen Zeljko mit dem 3:1 (11:5, 11:8, 10:12, 11:6) zur 2:0-Pausenführung Ochsenhausens nach.

Nach den Siegen von Kulczycki und Jha hatte Gauzy die Chance, früh alles klar zu machen – Bad Königshofen aber meldete sich durch Ort zurück. Der 25-Jährige verkürzte durch seinen 3:2 (9:11, 11:8, 11:4, 4:11, 12:10)-Sieg gegen den Franzosen zum 1:2-Anschluss des TSV. Im Spitzeneinzel war dann auch Steger erfolgreich, in einem abwechslungsreichen Match gegen Jha kämpfte er sich im vierten Satz zurück, nahm beim Stand von 11:10 ein Time-out und nutzte schließlich den zweiten Matchball zum 3:1 (11:9, 11:8, 5:11, 12:10).