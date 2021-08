TTF starten Kartenvorverkauf

Der Tischtennis-Bundesligist TTF Liebherr Ochsenhausen hat den Kartenvorverkauf für die am 22. August beginnende Punkterunde gestartet. Die Tickets für die einzelnen Partien sind nach TTF-Angaben auf http://ttfo.de/tickets/ buchbar.

Wegen Corona gelten Einschränkungen: Unter Einhaltung aktueller Abstandsregeln werden Tickets nur für 189 statt der vorhandenen 570 Plätze in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle verkauft. Für Zuschauer gilt die 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet), zudem herrscht in der Halle Maskenpflicht. Die Maske darf jedoch am Platz abgenommen werden. Die Erfassung der personenbezogenen Daten zur Nachverfolgung findet durch die Luca-App statt.

Die TTF haben sich aufgrund der noch immer unklaren Zukunftslage entschlossen, keine Dauerkarten in den Verkauf zu bringen. Angeboten wird stattdessen ein Fünfer-Abo für fünf frei zu wählende Spiele. Neben dem Abo gibt es auch Tagestickets. Wer zusätzlich Geld sparen möchte, sollte die Tickets nach TTF-Angaben im Vorverkauf online oder auf der Geschäftsstelle erwerben und sich so nochmals einen Rabatt sichern.