TTF spielen eine weitere Saison in Ehingen

Die TTF Liebherr Ochsenhausen werden auch in der kommenden Saison ihre Heimspiele in der Sporthalle des Johann-Vanotti-Gymnasiums in Ehingen austragen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Tischtennis-Bundesligisten hervor.

Die Dr.-Hans-Liebherr-Halle in Ochsenhausen wird laut TTF noch mindestens bis in den November hinein wegen der Sanierungsarbeiten gesperrt sein, sodass sich der Verein, auch um Planungssicherheit zu haben, entschlossen habe, noch eine Saison in Ehingen dranzuhängen. In der Spielzeit 2020/21 wird dann die Rückkehr nach Ochsenhausen erfolgen. „Ehingen ist für uns ein gutes Pflaster, bis auf eine Partie haben wir dort nur gewonnen und hatten viele schöne Spiele vor vielen Fans bei toller Stimmung. Die Stadt, die Kooperationsvereine, die Zuschauer – alles super und alle hängen gerne noch ein Jahr dran“, sagt TTF-Projektmanager Manuel Pfender. „Wir freuen uns aber auch jetzt schon darauf, zur Saison 2020/21 wieder nach Ochsenhausen zurückkehren.“

Die TTF hatten bereits in der vergangenen Spielzeit die Halle der Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasiums als Heimspielstätte. Die neue Bundesligasaison beginnt für den amtierenden Meister und Pokalsieger wie berichtet mit einem Heimspiel gegen Saarbbrücken am 17. August. Der Dauerkarten-Vorverkauf beginnt am 10. Juli.