TTF sind in Düsseldorf ohne Chance

Eigentlich haben die TTF Liebherr Ochsenhausen im Topspiel der Tischtennis-Bundesliga beim Rekordmeister Düsseldorf mit einer „innovativen“ Aufstellung überraschen wollen. Doch die personellen Wünsche zerschlugen sich und so konnte das Team von Cheftrainer Fu Yong beim 0:3 vor 1100 Zuschauern keine nennenswerten Akzente setzen.

Eigentlich war die Bundesliga-Premiere von Shunsuke Togami geplant gewesen, doch das zerschlug sich, weil der Japaner beim WTT-Contender in Slowenien im Doppel nicht ausscheiden wollte. Mit seinem Landsmann Hiroto Shinozuka erreichte der Ochsenhauser das Finale und gewann es auch. Auch Simon Gauzy hätte spielen sollen, doch der kehrte etwas angeschlagen mit leichten Rückenproblemen aus Slowenien zurück, sodass sich die TTF dazu entschlossen, als Sicherheitsmaßnahme mit Blick auf das Pokal-Viertelfinale gegen Grenzau am kommenden Freitag den Franzosen pausieren zu lassen.

Kanak Jha, der zurzeit konstanteste TTF-Spieler kam nicht für einen Einsatz infrage, da er bei den Pan-American-Championships in Santiago de Chile das Finale gegen Hugo Calderano erreichte. Neben Samuel Kulczycki wurde daher der nicht eingeplante Can Akkuzu rekrutiert, der tags zuvor noch beim WTT-Turnier in Slowenien gespielt hatte und dort ins Viertelfinale vorgestoßen war. Akkuzu traf zwar rechtzeitig in Düsseldorf ein, allerdings mit einem Schlafdefizit.

Gegen den Weltranglisten-Elften Dang Qiu versuchte Akkuzu alles – vergeblich. Robles kämpfte sich gegen Kay Stumper nach einem 0:2-Satzrückstand ins Match zurück, konnte im Entscheidungssatz jedoch nicht mehr zulegen und musste seinem 20-jährigen Gegner, der wie alle Düsseldorfer diese Saison in der Bundesliga noch ungeschlagen ist, gratulieren. Gegen Timo Boll schien Samuel Kulczycki anfänglich auf gutem Kurs, konnte jedoch eine 10:6-Führung im ersten Satz nicht ins Ziel bringen und verlor danach völlig den Faden, spielte kopflos und ließ sich geradezu deklassieren. „Das wird unser Cheftrainer sicher nochmal mit ihm besprechen“, so TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. Nach gut 100 Minuten war jedenfalls alles entschieden.

„Es war sicher keine desolate Vorstellung von uns gegen erwartet starke Düsseldorfer, in den ersten beiden Matches gewiss nicht, aber insgesamt auch nicht das, was wir uns erhofft hatten“, räumte Pejinovic ein. „Es waren harte Wochen wegen der vielen internationalen Einsätze, die dann irgendwann eben auch spürbar sind. Es bleibt uns gar nichts anderes, als nun den Mund abzuwischen, nach vorn zu schauen und den vollen Fokus auf das nächste Wochenende zu richten.“

„Düsseldorf ist mit breiter Brust aufgetreten und hat stark gespielt vor voller Hütte“, so Teammanager Manuel Pfender. „Viel ist nicht passiert, aber wir hatten uns schon ein bisschen mehr vorgenommen und wollten Düsseldorf etwas mehr ärgern. Ab Dienstagvormittag liegt unser Fokus dann aber voll auf dem Pokal.“