TTF sind im Derby nicht zu stoppen

Die TTF Liebherr Ochsenhausen bleiben in der Tischtennis-Bundesliga auf dem Vormarsch. Das 3:1 im Schwabenderby beim TTC Neu-Ulm in Pfaffenhofen war der bereits achte Saisonsieg im neunten Spiel und der fünfte in Folge. Durch den Erfolg im Nachholspiel des dritten Spieltags haben die TTF nach Punkten mit Spitzenreiter Düsseldorf gleichgezogen (16:2) und liegen nur aufgrund des schlechteren Spielverhältnisses noch auf Rang zwei. Am Montag (19 Uhr) geben Gauzy und Co. ihre Visitenkarte beim Rekordmeister ab, der parallel zum TTF-Spiel durch ein 3:1 gegen Saarbrücken die Champions League gewonnen hat. Ein Spitzenspiel das coronabedingt ohne Zuschauer – außer am Livestream – über die Bühne gehen muss.

Bester Spieler der Liga

Gegen Neu-Ulm begann alles mit einem ganz starken Auftritt von Simon Gauzy gegen seinen französischen Nationalmannschaftskollegen Emmanuel Lebesson, der zwar den zweiten Satz in der Verlängerung gewinnen konnte, ansonsten aber ohne Chance blieb. Durch seinen Erfolg gegen den Einzeleuropameister von 2016 verbesserte Gauzy seine Bundesliga-Bilanz auf 13:1. Damit ist er aktuell der beste Spieler der Liga.

Es sollten nur noch Fünfsatz-Matches folgen. Zunächst spielte der 18-jährige Ex-Ochsenhauser Vladimir Sidorenko gegen Hugo Calderano unbeschwert auf, da er nichts zu verlieren hatte. Im fünften Satz allerdings konnte der TTF-Brasilianer noch den entscheidenden Tick zulegen und brachte das Match zur beruhigenden 2:0-Pausenführung nach Hause.

Lange auf Augenhöhe

Vier Sätze lang begegneten sich Tiago Apolonia und der 20-jährige US-Amerikaner Kanak Jha absolut auf Augenhöhe. Doch dann riss der Faden bei dem Ochsenhauser, sodass der Portugiese, der viele Jahre für die TTF gespielt hatte, verkürzen konnte.

Calderano sorgte im Duell der Spitzenspieler gegen Lebesson für die Entscheidung. Nach zwei gewonnenen Sätzen schien er einem sicheren Sieg gegen den Linkshänder aus Frankreich entgegenzustreben, ließ dann jedoch ein wenig die Zügel schleifen und musste den Satzausgleich hinnehmen. Im Entscheidungsdurchgang lag der Weltranglistensechste aus Brasilien dann jedoch vom Start weg vorn und brachte die beiden Punkte für sein Team unter Dach und Fach.

Dritter Erfolg im vierten Derby

Knapp drei Stunden hatten die TTF für den Sieg benötigt. Es war ein würdiges Derby mit einem verdienten Sieger – der dritte Erfolg im vierten Derby, letzte Saison hatte man inklusive Pokal dreimal die Klingen gekreuzt.

„Es war ein gutes Spiel vom ganzen Team. Ich bin sehr froh, dass ich mein bestes Niveau abrufen konnte“, sagte Ochsenhausens Hugo Calderano nach der Partie. „Ich bin super dankbar, was die Jungs gezeigt haben und wie sie sich reingehängt haben, das war klasse“, freute sich TTF-Cheftrainer Fu Yong. „Es war nicht leicht für uns, Hugo war angeschlagen und Simon war ziemlich müde von den vielen Einsätzen in letzter Zeit. Dennoch haben sie alles gegeben, großartig gekämpft und sich selbst für ihre Leistung belohnt.“

Hoch zufrieden

Auch Kristijan Pejinovic war hoch zufrieden. „Das war ein sehr guter, solider Auftritt unserer Jungs“, bilanzierte der TTF-Präsident. „Simon hat, obwohl er eigentlich müde war, ein ganz tolles Spiel auf höchstem Niveau gegen Lebesson gemacht. Er hat seine ganze Power hineingelegt und das Feld geebnet.“ Pejinovic sagte weiter: „Hugo hat nachgelegt. Er konnte jedes Mal im fünften Satz noch die Zügel anziehen und den Druck auf seine Gegner erhöhen. Klar, dass er als Weltranglistensechster der Gejagte ist, aber seine Klasse setzt sich eben doch immer wieder durch.“ Auch Kanak Jha sei gegen Tiago Apolonia dran gewesen und hätte gewinnen können, leider habe er im fünften Satz den Faden verloren. „Zuvor gab es tolle Rückhandrallyes zwischen den beiden. Insgesamt ein hochklassiges Spiel mit einem verdienten Sieger“, so der TTF-Präsident.

„Ich bin zufrieden mit meiner Leistung, aber was zählt, ist das Abschneiden der Mannschaft“, sagte derweil Neu-Ulms Tiago Apolonia zur vierten Saisonniederlage seines Teams. „Hugo hat heute mal wieder gut gespielt und zwei Punkte gemacht, wenn die Ergebnisse auch knapp waren.“