TTF sind im Derby auf Revanche aus

Das vorletzte Heimspiel der TTF Liebherr Ochsenhausen in Ehingen steigt drei Spieltage vor Schluss der Punktrunde in der Tischtennis-Bundesliga. Der amtierende deutsche Meister empfängt dann in der Sporthalle des Johann-Vanotti-Gymnasiums im Derby den TTC Neu-Ulm (Sonntag, 15 Uhr). Mit einem Sieg stünden die TTF so gut wie sicher in den Play-offs. Vielleicht wäre die Teilnahme an diesen sogar schon besiegelt, nämlich wenn der Post SV Mühlhausen zur gleichen Zeit nicht in Bad Königshofen gewinnen sollte.

Dass der Wildcard-Inhaber TTC Neu-Ulm mit seinem umfangreichen Spielerkader schon in seiner ersten Saison in der deutschen Eliteliga kein leichter Gegner ist, haben die bisherigen beiden Aufeinandertreffen gezeigt. Konnten die TTF das Pokal-Achtelfinal-Match noch mit 3:2 gewinnen, kassierten sie im Bundesliga-Hinrundenspiel Anfang November vergangenen Jahres in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena mit 1:3 eine empfindliche Niederlage. Allerdings mussten die TTF damals ohne Hugo Calderano und Simon Gauzy auskommen, während Neu-Ulm mit dem WM-Dritten An Jae-hyun und Tiago Apolonia eine auch nominell starke Formation ins Spiel schickte.

Dass die zuletzt gegen Bergneustadt sehr starken TTF zwölf Punkte mehr auf dem Konto haben als der Tabellensiebte, ist auch dem Umstand geschuldet, dass Neu-Ulm immer wieder mit stark wechselnden Aufstellungen antritt und bisweilen nicht einen der vier gemeldeten Asiaten zur Verfügung hat. Der Südkoreaner An Jae-hyun hatte sieben Einsätze und wurde bereits offiziell wieder verabschiedet, seine chinesischen Kollegen Hao Shuai und Cui Qinglei waren überhaupt noch nicht dabei.

Eine richtig starke Saison spielt der Ex-Ochsenhauser Tiago Apolonia, dessen 20:6-Bilanz als eigentlicher Spitzenspieler – gemeldet ist er nur auf Position drei – Bände spricht. Abdel-Kader Salifou ist – wie eigentlich das Neu-Ulmer Team als Ganzes – eine Art Wundertüte. Zweimal hat er in der Runde Vizeweltmeister Mattias Falck geschlagen und auch Bastian Steger gab er in der Rückrunde das Nachsehen. Dafür verliert der Franzose aber regelmäßig gegen weitaus schwächere Kontrahenten und kommt deshalb nicht auf eine ausgeglichene Bilanz. Mit dem Brasilianer Gustavo Tsuboi, häufiger Trainingsgast in Ochsenhausen, bildet er ein gutes Doppel. Im Einzel konnte Linkshänder Tsuboi die Erwartungen bisher nicht erfüllen und verließ nur zweimal als Sieger die Box.

Viktor Brodd ist auch nicht zu unterschätzen. Der Schwede zeichnet sich, ähnlich wie Salifou, dadurch aus, gerade gegen die Topleute erstaunlich gut mitzuspielen, auch wenn es bisher nur zu drei Siegen reichte. Das 17-jährige Talent Kay Stumper erhielt ebenso bereits vier Bundesligaeinsätze, konnte jedoch noch nicht punkten. Zuletzt bei der etwas unglücklichen 2:3-Niederlage in Grenzau standen im Neu-Ulmer Dress lediglich Tsuboi, Salifou und Brodd am Tisch, dem Gegner in etwa gleichwertig waren sie dennoch.

In welcher Besetzung auch immer Neu-Ulm am Sonntag antritt, fest steht, dass die TTF, die so dicht vor den Play-offs stehen, im Derby nichts anbrennen lassen wollen und die Revanche für die Hinspielniederlage im Fokus haben. Die Ochsenhauser werden schon aufgrund der bisherigen beiden Begegnungen diesen Gegner ganz gewiss nicht auf die leichte Schulter nehmen.

„Nach dem sehr starken Auftritt gegen Bergneustadt möchten wir den Schwung aus diesem Spiel mitnehmen und am Sonntag an diese Leistung anknüpfen“, so TTF-Cheftrainer Dmitrij Mazunov. „Gegen Neu-Ulm wollen wir zum einen natürlich zeigen, dass wir die Nummer eins in der Region sind und zum anderen einen weiteren Schritt in Richtung Play-offs machen.“