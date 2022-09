TTF sind erstmals auswärts gefordert

Nach dem erfolgreichen Saisonstart mit 4:0-Punkten durch überzeugend herausgespielte Heimsiege gegen Fulda-Maberzell und Bad Königshofen müssen die TTF Liebherr Ochsenhausen in der Tischtennis-Bundesliga am Sonntag erstmals auswärts an den Tisch. Das Team von Cheftrainer Fu Yong reist nach Nordrhein-Westfalen ins Bergische Land und trifft mit dem TTC Schwalbe Bergneustadt erneut auf einen potenziellen Play-off-Kandidaten, der zudem als heimstark gilt. Spielbeginn ist am Sonntag um 13 Uhr.

Mit den „Schwalben“ haben Gauzy und Co. noch eine Rechnung offen: Im Februar dieses Jahres gab es ein recht unglückliches 2:3 in Bergneustadt, wodurch die TTF in vorentscheidenden Rückstand im Kampf um die Play-off-Plätze gerieten, der am Ende nicht mehr aufgeholt werden konnte.

Bergneustadt startete nicht ganz so erfolgreich wie die Oberschwaben in die neue Runde. 2:2 Punkte schlagen aktuell zu Buche. Gegen Aufsteiger Mainz gewann man vor heimischer Kulisse mit 3:1, doch in Fulda musste man am zweiten Spieltag dann eine 1:3-Niederlage quittieren.

Das Team, für das Ochsenhausens Zugang Alvaro Robles in den vergangenen Jahren aufgeschlagen hat, ist, wie schon seit Jahren, um den 28-jährigen deutschen Nationalspieler Benedikt Duda herum gruppiert worden. Der Linkshänder, aktuell die Nummer 36 der Welt und Eigengewächs des Vereins, ist nicht leicht zu schlagen und steht für hochpositive Bilanzen in der Bundesliga. Duda startete mit zwei Siegen in die Saison. Mit dem 1,97 Meter großen Ägypter Omar Assar, zuvor schon in Bremen und Düsseldorf aktiv, wurde die Nummer 21 des internationalen Rankings ins Bergische Land geholt. Assar wartet aber noch auf seinen Durchbruch in der noch jungen Saison und ist derzeit mit einer Bilanz von 1:3 notiert. Natürlich hofft er darauf, dass gegen die TTF der Knoten platzt. Dem Kader gehören ferner der Ecuadorianer Alberto Mino, aktuelle Nummer 82 der Weltrangliste, und mit dem 25-jährigen Franzosen Romain Ruiz ein weiterer Zugang an.

„Das wird nicht so einfach“, ist TTF-Cheftrainer Fu Yong überzeugt. „Das erste Mal auswärts in dieser Saison. Außerdem ist es in Bergneustadt schwierig zu spielen, anderer Tisch, andere Bälle. Ich denke, es ist ein 50:50-Spiel.“ Fu Yong verspricht aber: „Wir werden wie immer mit Herzblut kämpfen und dann sehen, was dabei herauskommt.“

„Wir möchten in Bergneustadt unseren guten Lauf fortsetzen“, betont Can Akkuzu. „Doch wissen wir natürlich, dass jedes Spiel in dieser Liga schwierig ist. Wir werden versuchen, auch am Sonntag in jedem Match 100 Prozent zu geben, und ich hoffe, dass es dann für uns zum Sieg reicht.“