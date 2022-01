TTF sind beim Ligaprimus gefordert

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Kritik an den Profis der TTF Liebherr Ochsenhausen nach dem schwachen, blutleeren Auftritt in der Tischtennis-Bundesliga gegen Fulda-Maberzell wurde zur Genüge geübt. Doch das ist jetzt Geschichte, man hat die Wunden so gut es geht geleckt und dieses schwache Spiel abgehakt. Der Blick ist nach vorn gerichtet, denn die TTF treten nun beim amtierenden Triple-Sieger Borussia Düsseldorf an (Freitag, 19 Uhr).

Zwar waren auch die Düsseldorfer zuletzt ein wenig in einer Ergebniskrise. Ohne den an einer Bauchmuskelverletzung laborierenden Timo Boll ging sowohl das Pokalendspiel gegen Saarbrücken in Neu-Ulm verloren als auch am vergangenen Sonntag in Bergneustadt in dezimierter Aufstellung – Källberg war mit positivem Corona-Test ausgefallen – das erste Bundesligaspiel der Saison. Zuvor hatten die Rheinländer elfmal in Folge in der Topliga Europas gewonnen und die Siege fast immer sehr souverän herausgespielt. Sechsmal gewann man mit 3:0 und hatte vor dem Spiel bei den Schwalben erst sechs Einzel abgegeben. Die Borussia hat das große Saisonziel der Verteidigung des Triples aus Champions League, Meisterschaft und Pokal verfehlt. Umso mehr konzentriert man sich nun auf die Königsklasse und eben die Bundesliga.

Allerdings sind die Düsseldorfer Personalsorgen noch längst nicht komplett überwunden. Boll wird auch gegen die Ochsenhauser ausfallen. Der Schwede Anton Källberg, in dieser Saison mit seiner Bundesligabilanz von 15:0 sensationell gut, könnte sich am Freitag freitesten, würde dann aber mit Trainingsrückstand in die Partie gehen, so dass im Moment nur Källbergs Landsmann Kristian Karlsson und der deutsche Nationalspieler Dang Qiu fix scheinen. Vermeiden will Düsseldorf, wie gegen Bergneustadt Trainer Danny Heister als Spieler aufbieten zu müssen.

Doch das ist nicht die Angelegenheit der TTF, die sich vorgenommen haben, gegen jeden der Gegner am Freitag Bestleistung zu bringen, ganz gleich, welchen Namen er trägt. Die Mannschaft braucht Punkte, um aussichtsreich im Rennen um die Play-off-Plätze zu bleiben, egal ob man gegen den Tabellenletzten oder eben den Ligaprimus und Meisterschaftsfavoriten an den Tisch geht. TTF-Cheftrainer Fu Yong stehen fünf gesunde und fitte Profis – Simon Gauzy, Kanak Jha, Can Akkuzu, Samuel Kulczycki und Maciej Kubik – zur Verfügung. Er hat personell die Qual der Wahl und wird die drei Besten finden, damit das Team aus Oberschwaben in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen echte Erfolgsaussichten hat.

„Wir möchten uns gar nicht mehr lange an dem Spiel von Sonntag aufhalten“, so Fu Yong vor der schicksalhaften Partie. „Wir wollen nun am Freitag gegen Düsseldorf eine Reaktion und wieder unser wahres Gesicht zeigen. Das Vertrauen in unsere Mannschaft ist weiterhin da.“