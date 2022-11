TTF sind Außenseiter beim Rekordmeister

Nach sieben Wochen Pause sind die TTF Liebherr Ochsenhausen wieder in der Tischtennis-Bundesliga im Einsatz. Am Sonntag gastieren die Oberschwaben beim Rekordmeister Borussia Düsseldorf (Spielbeginn: 17 Uhr).

Am 18. September traten die TTF zuletzt in der Bundesliga an. Beim Aufsteiger Mainz 05 verloren die Ochsenhauser überraschend mit 1:3 – nach drei klaren Siegen zuvor. Es war ein Tag, an dem wenig zusammenlief bei den Oberschwaben. Fünf Tage später ließen die TTF im Pokal-Achtelfinale dem TSV Bad Königshofen keine Chance.

Es wäre ziemlich vermessen, zu Rekordmeister Borussia Düsseldorf (8:0 Punkte/12:0 Spiele) mit dem Anspruch zu fahren, den Gegner in Grund und Boden zu spielen. Andererseits ist es ein Bundesliga-Klassiker, bei dem die TTF in der Vergangenheit oft recht gut ausgesehen haben und bei dem nicht selten Siege errungen wurden. Auf jeden Fall möchte man sich den vermutlich vielen Fans im Düsseldorfer Arag Center-Court gut präsentieren und sich teuer verkaufen. Schließlich ist es das Topspiel der Bundesliga, der Spitzenreiter empfängt den Tabellenzweiten.

Wenige Tage später steht für Ochsenhausen das Pokal-Viertelfinale gegen den TTC Zugbrücke Grenzau an (11. November, 19 Uhr, Dr.-Hans-Liebherr-Halle). Da wäre ein Sieg gleichbedeutend mit dem Erreichen des ersten großen Saisonziels, dem Einzug ins Liebherr-Pokal-Finale in Neu-Ulm mit dem Halbfinal-Kracher-Derby gegen Ovtcharov und Co.

Natürlich will das TTF-Trio, das in Düsseldorf zum Einsatz kommt, alles geben, um ein gutes Ergebnis zu erzielen – Ochsenhausen ist allerdings klarer Außenseiter. Mit welchem Aufgebot die Ochsenhauser antreten werden, ist noch offen aufgrund der internationalen Einsätze der sechs TTF-Profis in dieser Woche beim WTT-Contender-Turnier in Slowenien sowie bei den Panamerican Championships in Chile. Simon Gauzy, Shunsuke Togami, Alvaro Robles und Samuel Kulczycki kommen in Frage, da sie am Freitag bereits beim Turnier in Slowenien ausgeschieden waren.

Die Düsseldorfer Spieler sind seit Monaten top drauf. Es ist nicht mehr nur Timo Boll, an dem bei den Rheinländern früher alles hing. Penholder-Ass Dang Qiu ist inzwischen fast schon besser als Deutschlands Tischtennis-Ikone und der Schwede Anton Källberg, ausgebildet im Ochsenhauser Liebherr Masters College, steht Boll und Qiu nicht nach und ist nur ganz schwer zu schlagen. Youngster Kay Stumper schließlich präsentiert sich seit Monaten in Galaform. Es gibt keinen einzigen Schwachpunkt mehr bei der Borussia des Jahres 2022. Um diese Mannschaft zu schlagen, muss man einen sehr guten Tag erwischen.

„Wie immer und gegen jeden Gegner sind wir bereit und werden unser Bestes geben“, sagt TTF-Trainer Fu Yong vor der Partie. „Wir werden hart kämpfen und sehen, was in Düsseldorf möglich ist. Vielleicht können wir ja am Sonntag eine Überraschung schaffen.“

„Natürlich wird das Spiel in Düsseldorf für uns eine wichtige Standortbestimmung, aber eine Niederlage wäre für uns auch kein Beinbruch“, so TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Wichtiger ist zum jetzigen Zeitpunkt aus meiner Sicht fünf Tage später das Pokal-Viertelfinale gegen Grenzau.“