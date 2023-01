TTF sind auf Wiedergutmachung aus

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Zwei Tage nach der Partie vor 5.000 Zuschauern im Final-Four-Halbfinale gegen den späteren Turniersieger Neu-Ulm müssen die Spieler der TTF Liebherr Ochsenhausen den Schalter wieder auf den Alltag in der Tischtennis-Bundesliga umlegen. Am zwölften Spieltag gastiert der Tabellendritte beim 1. FSV Mainz 05 (Dienstag, 20 Uhr). Am Freitag folgt sogleich der nächste Einsatz gegen Grenzau.

Auch gegen Aufsteiger Mainz, mit 4:18 Punkten Tabellenschlusslicht, aber nur zwei Punkte von Grenzau und dem vermutlich rettenden Ufer entfernt, wird TTF-Cheftrainer Fu Yong personell nicht aus dem Vollen schöpfen können. Er wird froh sein, wenn er ein schlagkräftiges Trio zusammenbekommt, das mit Erfolgsaussichten in die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz reist.

Gegen die Mainzer haben die TTF noch etwas gutzumachen, denn gegen den vermeintlichen Underdog kassierte Ochsenhausen mit 1:3 die erste Niederlage in der Saison 2022/23. Und das in heimischer Halle, allerdings an einem ziemlich gebrauchten Tag Mitte September, als kein TTF-Spieler seiner Bestform nahekam. Simon Gauzy hatte überraschend gegen den Luxemburger Materialkünstler Luka Mladenovic verloren und später auch noch dem überragenden Ex-Ochsenhauser Yuto Muramatsu gratulieren müssen. Der Defensivstratege aus Japan ist nicht von ungefähr derzeit mit einer 14:3-Bilanz bester Bundesligaspieler und hat für die kommende Saison inzwischen einen Vertrag beim ambitionierten 1. FC Saarbrücken unterschrieben. Muramatsu dürfte auch am Dienstag ein ganz harter Brocken für die TTF-Profis werden.

Alvaro Robles, der vermutlich auch am Dienstag zum Einsatz kommen wird, hat im Hinrundenspiel nur knapp in fünf Sätzen gegen Muramatsu verloren, während Can Akkuzu gegen den Moldawier Andrei Putuntica für den Ehrenpunkt sorgte. Beide haben im Final Four gut gespielt, Robles war über weite Strecken gegen Taiwan-Ass Lin Yun-Ju auf Augenhöhe und Akkuzu musste Dimitrij Ovtcharov erst in der Verlängerung des Entscheidungssatzes gratulieren.

„Das wird ein schwieriges Spiel“, ist Can Akkuzu überzeugt. „Wir haben ja das Vorrundenspiel gegen Mainz verloren und wissen, dass sie nicht leicht zu spielen sind. Am Sonntag haben wir, auch wenn wir verloren haben, beim Final Four ein tolles, sehr emotionales Spiel vor sehr vielen Zuschauern gespielt, jetzt müssen wir ganz schnell den Schalter umlegen und uns wieder auf die Bundesliga fokussieren.“ Am Dienstag gelte es, wie in jedem anderen Spiel auch, das Beste zu geben und möglichst 100 Prozent an den Tisch bringen.