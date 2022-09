TTF-Siegesserie reißt gegen Aufsteiger

Das haben sich die TTF Liebherr Ochsenhausen anders vorgestellt. Ein stark aufspielender Aufsteiger 1. FSV Mainz 05 mit einem überragenden Yuto Muramatsu auf der Spitzenposition entführte mit 3:1 nicht einmal unverdient am vierten Spieltag die Punkte aus Ochsenhausen. Damit riss die Siegesserie der TTF in der Tischtennis-Bundesliga fünf Tage vor dem Pokalspiel gegen Bad Königshofen.

Die Oberschwaben hatten einen gebrauchten Tag erwischt und zudem ein wenig Pech in den entscheidenden Momenten, in denen die Gäste abgeklärter agierten, allen voran ihre beiden „unangenehmen“ Spieler – neben Defensiv-Ass Muramatsu ist dabei noch Materialspieler Luka Mladenovic zu nennen, dessen „Zerstörspiel“ mit Antitop-Belag für jeden Gegner überaus gewöhnungsbedürftig ist. Auf Ochsenhauser Seite lief es besonders bei Simon Gauzy nicht rund, der vor einer Woche in Bergneustadt noch der überragende Spieler in der Halle war.

Kanak Jha, der beim WTT-Turnier in Kasachstan im Achtelfinale mit 2:3 an Düsseldorfs Schweden Anton Källberg gescheitert war, war erst am Vorabend aus Almaty zurückgekommen und blieb auf der Bank. Can Akkuzu, der bereits in der ersten Runde ausgeschieden war – mit 12:14, 8:11, 7:11 ging sein Match gegen den späteren Finalisten Lin Yun-Ju (Taiwan) verloren –, kam dagegen an Position drei zum Einsatz und wusste als einziger TTF-Spieler gegen Mainz vollends zu überzeugen. Shunsuke Togami weilt noch in Japan. Nicht zur Verfügung stand auch Samuel Kulczycki, der zur gleichen Zeit im Finale der U21-EM im rumänischen Cluj-Napoca stand. Somit stellte sich das Team mit Gauzy, Robles und Akkuzu nahezu von selbst auf.

Es begann mit dem Match zwischen Simon Gauzy und Luka Mladenovic, der international für Luxemburg spielt. Der Favorit tat sich sehr schwer und konnte eine 2:1-Satzführung nicht ins Ziel bringen. Am Ende bejubelte der Mainzer Materialspezialist einen nicht erwarteten 3:2-Sieg.

Der bis dahin ungeschlagene Alvaro Robles hätte alles wieder auf Null stellen können und spielte durchaus nicht schlecht gegen Muramatsu, der von 2016 bis 2018 für die TTF aufgeschlagen hatte. Nach einem 0:2-Satzrückstand konnte der Spanier ausgleichen, doch im fünften Durchgang hatte sein Gegner aus Japan mehr Reserven. Somit hieß es 0:2 zur Pause aus TTF-Sicht.

Nach dieser präsentierte sich Can Akkuzu in toller Verfassung. Er musste dem Moldawier Andrej Putuntica zwar einen Satz überlassen, hatte ihn ansonsten aber voll im Griff (11:3, 11:0, 9:11, 11:2). Jetzt war es an Gauzy, gegen Muramatsu die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Doch es blieb einfach ein gebrauchter Tag für den 27-jährigen Franzosen, der dem Defensiv-Ass mit 0:3 unterlag und dabei beim 11:13 im zweiten Durchgang nicht gerade das Glück auf seiner Seite hatte. Endstand 1:3, die erste Saisonniederlage der TTF war besiegelt.

„Das war für uns kein gutes Spiel“, stellte Can Akkuzu fest. „Ich selbst habe ganz gut gespielt, doch die Niederlage des Teams tut schon weh.“

„Ärgerlich für uns, erste Niederlage und auch noch zu Hause“, sagte TTF-Trainer Fu Yong. „Aber Mainz hat heute sehr gut gespielt, besonders Yuto hat auf hohem Niveau gespielt. Und das Antitop-Spiel von Luka Mladenovic ist schwierig, unsere Jungs haben lange nicht mehr gegen ein solches System gespielt. Wir müssen das abschütteln und nach vorn blicken.“ Denn am Freitag folge ja schon das wichtige Pokalspiel.

„Tja, solche Niederlagen tun natürlich immer weh. Das war nicht unser Tag, auch wenn Mainz in dieser Aufstellung schwierig zu spielen ist und noch manchem anderen in der Liga Probleme bereiten wird“, bilanzierte TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Glückwunsch an Mainz, die haben das schon gut gemacht, ihre Chancen genutzt und mit Mladenovic an Position zwei clever aufgestellt – wir hätten ihn eher an drei erwartet.“ Yuto Muramatsu habe sehr stark gespielt. „Dennoch waren die ersten beiden Spiele auf des Messers Schneide. Kopf hoch, es hat heute einfach nicht sollen sein“, so Pejinovic. „Nun gilt es, am Freitag im Pokal-Achtelfinale Bad Königshofen zu schlagen, das ist extrem wichtig und diesem Ziel gilt nun unsere ganze Konzentration.“