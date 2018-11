TTF sichern sich Herbstmeisterschaft

Trotz des am Ende klaren Ergebnisses von 3:0 ist das letzte Hinrundenspiel der TTF Liebherr Ochsenhausen in der Tischtennis-Bundesliga beim früheren Angstgegner TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell alles andere als eine einfache Übung gewesen. Doch mit großem Kämpferherz und Teamspirit waren die Oberschwaben vor 450 Zuschauern in der Fuldaer Wilmingtonhalle nicht zu schlagen und sicherten sich nach einer überragenden ersten Halbserie mit 18:2 Punkten die inoffizielle Herbstmeisterschaft.

„Herbstmeisterschaft – das hatten wir schon lange nicht mehr“, freute sich TTF-Präsident Kristijan Pejinovic nach dem Spiel. „Nach einer überragenden Vorrunde absolut verdient. Respekt und Gratulation an das Team und unsere Trainer.“

Dyjas macht den Deckel drauf

Nach circa zwei Stunden war der denkwürdige Erfolg eingetütet – saison- und wettbewerbsübergreifend war es der fünfte Sieg gegen die Osthessen in Folge. Jakub Dyjas hatte die Herbstmeisterschaft perfekt gemacht durch seinen Vier-Satz-Sieg gegen den baumlangen Kroaten Tomislav Pucar, Junioren-Europameister von 2017. Pucar lag mehrfach nach ganzen Serien extrem harter und platzierter Bälle klar in Führung, doch der 23-jährige Pole hatte den längeren Atem und am Ende die besseren Nerven. „Jakub hatte Pucar in dieser Woche schon einmal geschlagen, nämlich beim EM-Qualifikationsspiel zwischen Polen und Kroatien“, erläuterte TTF-Cheftrainer Dmitrij Mazunov. „Auch daher hatte er das Selbstvertrauen, immer wieder zurückzukommen und am Ende den Sack zuzumachen.“

Auch die anderen Matches endeten alle nach hartem Kampf mit 3:1 zugunsten der TTF. Der Österreicher Stefan Fegerl hatte gegen Ruwen Filus, eines von zwei Fuldaer Abwehr-Assen, den Auftakt gemacht. Der TTF-Profi hatte in den ersten beiden Sätzen wenig Mühe, dann verlor er den dritten Durchgang. Im vierten Satz zog Fegerl im Anschluss auf 9:1 davon. „Und auf einmal habe ich meine taktische Linie nicht mehr beibehalten und fühlte mich wohl auch schon etwas zu sicher, Filus machte Punkt auf Punkt und plötzlich lang ich mit 9:10 zurück“, so der Österreicher. „Das darf mir eigentlich nicht passieren.“ Fegerl fing sich aber wieder, drehte den Satz noch zu seinen Gunsten und brachte damit das Match nach Hause. „Die Jungs auf der Bank haben mich toll angefeuert. Bei 9:10 blickte ich dorthin und sah nur positive Gesichter, das hat mir Auftrieb gegeben und ich fand wieder ins Spiel“, zollte der Sieger auch seinen Kollegen sowie dem Trainer- und Betreuerstab großes Lob.

Simon Gauzy schien gegen Wang Xi zunächst auch klar auf Siegkurs zu sein und gewann die beiden ersten Sätze hoch. Auch hier ging der dritte Durchgang weg, und im vierten Satz sah es lange nicht gut aus. Fuldas in China geborene Nummer zwei lag anfänglich klar in Front, doch der 24-jährige Franzose kämpfte sich nach 1:6-Rückstand wieder heran und konnte sich für seine Energieleistung schließlich mit einem 12:10 belohnen. 2:0 für die TTF, die Vorentscheidung war gefallen. Und dann vollendete Jakub Dyjas das Werk.

„Hugo hatte zuletzt Probleme mit der Schulter. Inzwischen ist es besser und er konnte auch schon wieder trainieren, wir wollten aber mit Blick auf die kommenden schweren Spiele kein Risiko eingehen“, erklärte TTF-Cheftrainer Mazunov seinen Verzicht auf den Weltranglisten-Neunten, der seine Mitspieler am Rande der Bande anfeuerte. „Außerdem haben wir eine so starke, ausgeglichene Mannschaft dass es letztlich egal ist, wer spielt.“ Zum Spiel selbst sagte der Cheftrainer: „Es war keine einfache Aufgabe, aber wir haben sehr gut gekämpft und auch spielerisch gut ausgesehen, sodass der Sieg auch in dieser Höhe verdient ist.“ Auch über die Herbstmeisterschaft nach einer sehr guten Hinrunde freute sich Mazunov, sagte aber auch: „Doch dafür kann man sich noch nichts kaufen. Richtige Titel sind schöner.“

Quartett mit positiver Bilanz

Die Hinrundenbilanz der TTF liest sich sehr gut. Alle sechs Heimspiele in Ehingen wurden gewonnen, zudem das Pokal-Achtelfinale gegen Fulda-Maberzell. Die beste Bilanz in der Hinrunde fuhr Jakub Dyjas mit 7:1 ein. Auch die anderen TTF-Profis spielten positiv: Simon Gauzy 8:5, Hugo Calderano 5:4 und Stefan Fegerl 5:2. Dreimal musste man ins abschließende Doppel, alle wurden gewonnen. Dyjas/Fegerl (2:0) und Calderano/Fegerl (1:0) zeigten sich als sehr doppelstark.