TTF schlagen im Klassiker Düsseldorf

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben am zehnten Spieltag der Tischtennis-Bundesliga einen Heimsieg im Klassiker gegen Borussia Düsseldorf eingefahren. 3:1 hieß es am Ende in der Sporthalle des Vanotti-Gymnasiums in Ehingen für Ochsenhausen. Zwei Siege zum TTF-Erfolg steuerte Simon Gauzy bei. Er schlug Kristian Karlsson (11:5, 13:11, 11:9) und Omar Assar (11:5, 4:11, 11:9, 10:12, 11:9). Dazwischen hatte Jakub Dyjas gegen Düsseldorfs Omar Assar (8:11, 11:7, 9:11, 12:10, 12:10) gewonnen. Stefan Fegerl unterlag derweil Ricardo Walther (6:11, 8:11, 3:11). Die TTF (nun 14:6 Punkte) kletterten in der Tabelle durch den Sieg auf Platz drei. Düsseldorf (16:4 Punkte) rutschte auf Platz zwei ab.