TTF-Saisonauftakt nun am 20. September

Die ursprünglich für den 6. September terminierte Neuauflage des DM-Finales vom 14. Juni zwischen den TTF Liebherr Ochsenhausen und dem 1. FC Saarbrücken in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) ist verschoben worden. Der Grund: Zwei Spieler der Saarländer sind von Corona betroffen. Einer wurde positiv getestet, der andere als Kontaktperson in eine 14-tägige Quarantäne genommen. Nun wurde die Auftaktpartie laut einer Pressemitteilung der TTF nach Rücksprache mit der TTBL Sport GmbH auf Sonntag, 20. September (15 Uhr), verlegt. Gespielt wird wie geplant in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen.

Alle bereits gekauften Eintrittskarten für dieses Spiel behalten nach TTF-Angaben ihre Gültigkeit. Sollte jemand seine Tickets stornieren oder umtauschen wollen, weil er an diesem Tag nicht dabei sein kann, so kann er das über die Geschäftsstelle der Ochsenhauser abwickeln. „Natürlich hätten wir sehr gerne pünktlich am 6. September die Saison mit einer so hochkarätigen Partie eröffnet“, so TTF-Präsident Kristijan Pejinovic in der Mitteilung. „Doch die Gesundheit aller Beteiligten geht natürlich vor. Nun freuen wir uns auf unser erstes Spiel in Ochsenhausen seit zwei Jahren am 20. September und möchten gleich zum Auftakt tolles Tischtennis zeigen.“