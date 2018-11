TTF rechnen mit schwerem Rückrundenauftakt

Kaum Zeit zum Durchatmen gibt es in der Tischtennis-Bundesliga für die TTF Liebherr Ochsenhausen. Nach dem 3:0-Erfolg in Fulda und der damit unter Dach und Fach gebrachten Herbstmeisterschaft erwarten die TTF zum Rückrundenauftakt am Sonntag ab 15 Uhr beim Tabellenzehnten ASV Grünwettersbach ein schweres Spiel.

Zwar ist Grünwettersbach derzeit Vorletzter (4:16 Punkte), doch der ASV ist bisher oft unter seinen Möglichkeiten geblieben und ebenso häufig unter Wert geschlagen worden in der ersten Halbserie. Was die Badener – Grünwettersbach ist ein Stadtteil von Karlsruhe – tatsächlich können, haben sie vor nicht einmal 14 Tagen eindrucksvoll bewiesen, als sie zu Hause vor 400 Fans Titelverteidiger Borussia Düsseldorf im Pokal-Viertelfinale nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2 ausschalteten und ins Final-Four einzogen. Ricardo Walther bezwang Timo Boll und das Doppel Gnanasekaran/Qiu machte gegen Karlsson/Källberg die Sensation perfekt.

Knapper Sieg in der Hinrunde

Ein ähnlicher Hexenkessel wird die TTF-Profis auch am Sonntag erwarten. Schon im Hinrundenspiel war es schwierig für die Spieler von Dmitrij Mazunov. Zwar wurde die Partie am 19. August in Ehingen gewonnen, doch musste man über die volle Distanz gehen, um die Punkte zu behalten. Der Gast führte nach Siegen von Qiu Dang gegen Simon Gauzy und Ricardo Walther gegen Stefan Fegerl zunächst mit 2:0, bevor die Oberschwaben nach der Pause zurückschlugen und durch Erfolge von Jakub Dyjas gegen Bojan Tokic und Gauzy gegen Walther (12:10 im fünften Satz) zum Ausgleich kamen. Das Doppel Fegerl/Dyjas sicherte den TTF schließlich nach drei Stunden und 40 Minuten die beiden Punkte durch ein 3:2 über Tokic/Qiu.

Erfolgreichster Spieler beim ASV war in der Vorrunde der 25-jährige Inder Sathiyan Gnanasekaran mit einer 6:4-Bilanz. „Sathi“, wie er in Grünwettersbach genannt wird, ist zudem ein sehr guter Doppelspieler und harmoniert vorzüglich mit Dang Qiu. Der deutsche Nationalspieler Ricardo Walther präsentierte sich bisher als personifizierte Wundertüte – mal schießt er einen Giganten regelrecht aus der Halle, mal trifft er so gut wie nichts. Der erfahrene Slowene Bojan Tokic, der früher, zuletzt im Saarbrücker Dress, immer gut gegen die TTF ausgesehen hat, hatte eine recht bescheidene Vorrunde – doch bei ihm kann jederzeit der Knoten platzen, ebenso wie bei Penholderspieler Dang Qiu.

Allen Ochsenhausern ist bewusst, dass man eine richtig gute Leistung abrufen muss. Mit einem schwierigen Spiel rechnet auch TTF-Sportkoordinator Masatoshi Kobayashi. „Es wird nicht leicht, in Grünwettersbach zu bestehen, das an einem guten Tag sogar Düsseldorf mit Boll schlagen kann, wie man im Pokal gesehen hat“, sagt er. „Dennoch bin ich optimistisch, dass wir auch diese Aufgabe gut lösen werden.“