TTF-Quintett bei Czech Open am Start

Alle Profis des Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen sind bei den Czech Open in Olmütz am Start. Das seit Dienstag laufende World-Tour-Turnier des Weltverbands ITTF findet mit einem Gesamtpreisgeld von 190 000 US-Dollar statt. Davon gehen 21 000 Dollar an den Gewinner des Einzel-Wettbewerbs.

An den ersten beiden Tagen wird im Einzel die Qualifikation ausgetragen, bevor ab Donnerstag auch die gesetzten Spieler ins Geschehen eingreifen. Das Turnier ist hochkarätig besetzt – so sind unter anderem sämtliche Weltklasse-Japaner sowie die deutschen Topspieler Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska am Start. Die Topchinesen fehlen, dafür sind aber zehn Spieler aus Chinas 1B in die Tschechische Republik gereist – darunter Vorjahressieger Zheng Peifeng –, die allesamt schwer zu schlagen sein werden. Topgesetzt ist der 16-jährige Japaner Tomokazu Harimoto, der am vergangenen Sonntag in Panagyurishte die Bulgaria Open gewonnen hat. Ihm folgt auf Platz zwei der Setzliste Hugo Calderano von TTF. Auch Simon Gauzy ist direkt ins Hauptfeld gesetzt (an Position 15) und kann sich noch bis Donnerstag schonen.

Doch die TTF sind in Olmütz mit ihrem kompletten Bundesligakader vertreten, der Gelegenheit hat, sich den Frust vom verpatzten Saisonstart gegen Saarbrücken von der Seele zu spielen, bevor am Sonntag in Fulda der erste Saisonsieg gelingen soll. Stefan Fegerl, Jakub Dyjas und Vladimir Sidorenko müssen, ihren Weltranglistenpositionen entsprechend, durch die Qualifikation.