TTF-Profis verkaufen sich in Budapest teuer

Fünf Bundesligaspieler der TTF Liebherr Ochsenhausen sind in Budapest bei den WTT Champions und dem WTT-Feeder im Einsatz gewesen. Aus Ochsenhauser Sicht waren einige recht passable Auftritte zu registrieren.

Dieses erstmals ausgetragene, exklusive Turnierformat, bei dem ein Gesamtpreisgeld von 500.000 Dollar ausgelobt war und viele Weltranglistenpunkte zu ergattern waren, endete am Sonntag mit dem Turniersieg des jungen Japaners Tomokazu Harimoto vom TTC Neu-Ulm, der im Finale den Chinesen Lin Gaoyuan nach 0:3-Satzrückstand noch mit 4:3 bezwang. Der Deutsche Patrick Franziska hatte im Achtelfinale sensationell den topgesetzten chinesischen Olympiasieger Ma Log ausgeschaltet, war dann aber im Halbfinale knapp an Harimoto gescheitert.

Seitens der TTF waren Simon Gauzy und Kanak Jha im 32-köpfigen Teilnehmerfeld vertreten. Beide schieden in der ersten Runde aus, zunächst Gauzy in 1:3 Sätzen gegen den japanischen Weltranglisten-26. Yukiya Uda. Ihm folgte dann auch Jha, der gegen Deutschlands Tischtennis-Ikone Timo Boll gute Siegchancen hatte und anfänglich einem klaren Sieg entgegenzustreben schien, jedoch eine 2:0-Satzführung nicht ins Ziel bringen konnte.

Beim weniger hochrangigen Feeder-Turnier waren drei Ochsenhauser Asse vertreten – Shunsuke Togami, Can Akkuzu und Samuel Kulczycki. Der 19-jährige Kulczycki hatte bei seinem starken Erstrunden-Auftritt gegen den in der Weltrangliste 59 Plätze höher notierten Südkoreaner Cho Daeseong kein Glück, ein winziger Tick fehlte zum Weiterkommen – Kulczycki führte nach Sätzen zwischenzeitlich mit 2:0 und 3:1, um dann schließlich im Entscheidungsdurchgang mit 13:15 den Kürzeren zu ziehen. Im Doppel erreichte der Ochsenhauser gemeinsam mit Jakub Dyjas das Viertelfinale.

Can Akkuzu konnte sein erstes Match gegen den 20-jährigen Südkoreaner Woo Hyeonggyu mit 4:2 siegreich gestalten. In der Runde der letzten 32 traf der Franzose dann auf den Deutschen Benedikt Duda, aktuelle Nummer 31 der Weltrangliste, und schied nach sieben spannenden Sätzen aus. Zuvor hatte Akkuzu einen 1:3-Satzrückstand egalisieren können.

Shunsuke Togami hinterließ einen starken Eindruck in Budapest. Der TTF-Japaner hatte in der ersten Runde wenig Mühe beim glatten 4:0 über den Ungarn Adam Szudi. In der darauffolgenden Runde blieb der Inder Manav Vikash Thakkar (Weltrangliste Platz 123) beim 1:4 gegen Togami ohne Chance. Im Achtelfinale besiegte die Nummer eins der Doppel-Weltrangliste dann auch noch den Chinesen Liu Dingshuo (Weltrangliste Platz 48) ebenfalls in fünf Sätzen recht deutlich. Im Viertelfinale fand Togami dann aber seinen Meister in dem erst 17-jährigen Chinesen Lin Shidong. Lin ist im Weltranking zwar nur auf Position 70 gelistet, doch beim Feeder spielte er alle Gegner in Grund und Boden. Togami konnte keinen Satz gewinnen, wobei die Durchgänge zwei und drei recht ausgeglichen verliefen und nur ganz knapp an den Chinesen gingen. Lin Shidong sicherte sich später auch den Turniersieg durch ein glattes 4:0 im Finale über seinen in der Weltrangliste 41 Plätze vor ihm notierten Landsmann Xiang Peng.

Anfang August steigt das nächste WTT-Turnier, das WTT Contender in Tunis (1. bis 6. August). Nach heutigem Stand wird von den TTF-Profis lediglich Can Akkuzu im Einsatz sein.