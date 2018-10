TTF-Profis reißen keine Bäume aus

Simon Gauzy und Hugo Calderano vom Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen haben beim World Cup im Disneyland Resort vor den Toren von Paris nicht so wie selbst erhofft auftrumpfen können. Das Turnier endete mit dem Sieg des Weltranglistenersten Fan Zhendong (China).

Simon Gauzy zog als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. Der an Position zehn gesetzte Franzose gewann zunächst das Match gegen den nigerianischen Weltranglisten-21. Quadri Aruna nach einem 0:3-Satzrückstand noch mit 4:3 (7:11, 10:12, 5:11, 11:9, 11:6, 11:5, 11:5). In seinem zweiten Spiel setzte sich Gauzy mit 4:0 gegen den 18-jährigen US-Amerikaner Kanak Jha durch, hatte aber in drei der vier Sätze heftigen Widerstand des Spitzenspielers des ambitionierten Zweitligisten Mainz 05 zu brechen. Im Achtelfinale bekam es der 23-jährige Ochsenhauser mit dem Südkoreaner Lee Sangsu, der Nummer sieben des internationalen Rankings, zu tun. Trotz eines starken Auftritts und einer zwischenzeitlichen 3:2-Satzführung zog Gauzy in sieben Durchgängen den Kürzeren (6:11, 11:4, 11:6, 7:11, 11:6, 8:11, 8:11). So blieb ihm die Wiederholung seines Vorjahreserfolgs versagt – in Lüttich hatte er damals Rang vier erreicht.

Ganz unbefriedigend verlief das Turnier für den an Position neun gesetzten Hugo Calderano. In Gruppe A ging er als Favorit an den Start, jedoch gelang ihm kein einziger Sieg, sodass er als Gruppendritter vorzeitig ausschied. Schon Platz zwei hätte zum Weiterkommen genügt. Vorentscheidend war seine 3:4-Niederlage gegen Ex-Europameister Emmanuel Lebesson (Frankreich), bei der der Brasilianer mit 3:1 nach Sätzen führte und den Sack nicht zumachen konnte. Das 9:11, 11:9, 11:7, 11:7, 9:11, 10:12 und 8:11 aus Sicht Calderanos zeugte davon, wie eng es zuging. Der TTF-Profi, aktuelle Nummer elf der Weltrangliste, reagierte ein wenig verunsichert, verlor dann auch das Match gegen Weißrusslands Dauerbrenner Vladimir Samsonov mit 1:4 (12:10, 9:11, 7:11, 12:14, 11:13) und war damit draußen.