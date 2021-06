TTF-Profis mit durchwachsenen Ergebnissen

Bei der Tischtennis-Europameisterschaft in Warschau haben die vier europäischen Profis der TTF Liebherr Ochsenhausen nur wenige Akzente setzen können. Kein Spieler des Bundesligisten kam bei dem Turnier über das Sechzehntelfinale hinaus, das Deutschlands 40-jähriger Dauerbrenner Timo Boll mit seinem achten EM-Einzeltitel siegreich beendete. Boll wies im Finale seinen Landsmann Dimitrij Ovtcharov in die Schranken.

Bronzemedaille im Mixed

Mit Medaillenhoffnungen war Simon Gauzy nach Warschau gereist. Der 26-jährige Ochsenhauser Führungsspieler gab in der ersten Runde dem Portugiesen Diogo Carvalho mit 4:2 das Nachsehen. Doch in der Runde der letzten 32 musste Gauzy nach einem hochklassigen Match gegen den Tschechen Lubomir Jancarik, nächste Saison Spitzenspieler des Bundesligarivalen Bad Homburg, ein unerwartetes 0:4 quittieren. Die Bronzemedaille im Mixed an der Seite seiner jungen Landsfrau Prithika Pavade konnte den TTF-Profi nicht wirklich trösten.

Ebenso weit wie sein Teamkollege kam Samuel Kulczycki. Der 18-Jährige musste als Ungesetzter zunächst die Qualifikation überstehen. In der ersten Hauptrunde konnte Kulczycki dann den Ex-Ochsenhauser Kirill Skachkov (Russland) nach einem zwischenzeitlichem 2:3-Satzrückstand mit 4:3 (11:8, 6:11, 12:10, 6:11, 8:11, 11:8, 11:7) besiegen. In der zweiten Runde warf Robert Gardos, Weltranglisten-24. aus Österreich, seine ganze Routine in die Waagschale und behielt mit 4:2 die Oberhand gegen den Ochsenhauser. Im Doppel schied das TTF-Duo Samuel Kulczycki/Maciej Kubik im Achtelfinale gegen die erfahrenen früheren TTF-Spieler Tiago Apolonia/Joao Monteiro (Portugal) aus.

Nicht richtig in Tritt

Ochsenhausens Zugang Can Akkuzu, aktuell Nummer 80 der Welt, kam im Turnier nicht richtig in Tritt. Bereits in der ersten Hauptrunde musste der französische Einzelmeister des Jahres 2019 eine überraschende 1:4-Niederlage gegen den Moldawier Vladislav Ursu quittieren. Auch im Doppel an der Seite seines Landsmanns Andréa Landrieu riss der 24-Jährige keine Bäume aus – im Sechzehntelfinale war Endstation.

Der vierte Ochsenhauser war der 18-jährige Maciej Kubik, der die Gruppenphase erfolgreich überstand und sich in der ersten Zwischenrunde auch noch behaupten konnte. Mit 3:0 wurde der Österreicher David Serdaroglu distanziert. Allerdings folgte in der zweiten Zwischenrunde das Turnier-Aus gegen den Griechen Ioannis Sgouropoulos.