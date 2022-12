TTF-Präsident Pejinovic zur Causa Jha: „Wir sind von seiner Unschuld überzeugt“

Wie geht der Tischtennis-Bundesligist TTF Liebherr Ochsenhausen mit dem Ausfall von Kanak Jha wegen des dritten verpassten Dopingtests um? Und welche Chancen und Prognosen bestehen in der Causa Jha? Dazu hat sich TTF-Präsident Kristijan Pejinovic in einem Kurzinterview geäußert.

Was bedeutet die zu erwartende Sperre für Jha und für die TTF?

Seine vorsorgliche Sperrung ist ja schon in Kraft, die Uhr tickt also bereits. Mitte Februar soll die Anhörung stattfinden, wobei man sich 30 Tage für die Urteilsfindung nehmen will. Sollte Kanak für unschuldig befunden werden, könnte er folglich Mitte März wieder ins Geschehen eingreifen, sowohl international als auch für uns in der Bundesliga. Wenn dem nicht so sein sollte und ihm im März ein negativer Bescheid zugeht, bedeutet das, dass eine Sperre von zwölf bis 24 Monaten verhängt werden kann. Wenn es zu einem Jahr Sperre käme, würde das heißen, dass er bis Anfang Dezember 2023 ausfiele. Mit zwei Jahren rechne ich eigentlich nicht, da es ja wirklich eine Verkettung unglücklicher Umstände gewesen ist.

Ist der Verein von seiner Unschuld überzeugt?

Natürlich sind wir von seiner Unschuld überzeugt. Wir kennen Kanak, da gibt es nichts zu verbergen. Wir werden ihn natürlich, soweit es in unserem Ermessen und unseren Möglichkeiten steht, auch unterstützen, müssen aber zunächst einmal abwarten, wie sich das Ganze weiter gestaltet, denn wir fischen momentan selbst noch im Trüben. Wir sind auf Informationen von seiner Seite angewiesen, da er mit den entsprechenden Institutionen, der Usada und dem nationalen Tischtennisverband der USA, kommuniziert.

Wie nimmt Jha die Situation auf?

Er war sehr niedergeschlagen, als er es gegenüber der Vereinsleitung und auch gegenüber seinen Teamkameraden kommunizieren musste und hat nach den richtigen Worten gerungen. Es ist happig für ihn. Er weiß, was es nicht nur für ihn selbst bedeutet, sondern auch für sein Team. Mitgefühl von allen war da, mehr konnte man an der Stelle auch nicht machen. Er ist ja selbst verantwortlich und hat den Schaden durch Nachlässigkeit herbeigeführt. Den Vorwurf kann man ihm nicht ersparen.