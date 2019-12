TTF peilen Sieg im Westerwald an

Noch drei Partien haben die TTF Liebherr Ochsenhausen in der Tischtennis-Bundesliga vor Weihnachten zu absolvieren. Als erster Verfolger des derzeitigen Top-Trios Saarbrücken-Bremen-Düsseldorf will der Titelverteidiger alle drei Spiele gewinnen, um weiter zur Spitze aufzuschließen. Drei Siege wären in jeder Beziehung hilfreich. Ochsenhausen spielt noch in Grenzau, gegen Jülich und in Grünwettersbach.

Den Auftakt macht die Partie des 14. Spieltags am Sonntag (15 Uhr) gegen den Traditionsverein TTC Zugbrücke Grenzau im Westerwald. Die Grenzauer sind mit ihrer jungen Mannschaft momentan Schlusslicht der Liga mit 0:26 Punkten und stark abstiegsgefährdet. Viele erwarten, dass beim Zugbrücken-Team der Knoten in der Rückrunde noch platzen wird. Zudem zeigt Grenzau traditionell gute Spiele gegen die Oberschwaben. Dennoch reist das Team von Cheftrainer Dmitrij Mazunov als Favorit an.

Das Hinrundenspiel am 15. September gewannen die TTF in Ehingen mit 3:1. Die Ochsenhauser hatten aber zu kämpfen und gaben sechs Sätze ab. Hugo Calderano konnte seine beiden Matches gewinnen und Simon Gauzy steuerte einen knappen Erfolg über Mihai Bobocica bei. Doch Jakub Dyjas – in den letzten Wochen in bestechender Form – unterlag damals dem Dänen Anders Lind.

Grenzau hatte vor der Saison Kirill Gerassimenko und Marcelo Aguirre an Werder Bremen abgegeben und nur Anders Lind sowie den routinierten Mihai Bobocica behalten. Hinzu kam mit dem US-Amerikaner Kanak Jha ein 19-jähriges Toptalent, das in der Weltrangliste bereits auf Position 26 vorgestoßen ist. International spielt er stark, den Durchbruch in der Bundesliga hat er aber noch nicht geschafft. Dazu wurde mit dem ebenso jungen Griechen Ioannis Sgouropoulos, der Student des Ochsenhauser Liebherr Masters College ist, der amtierende U21-Europameister unter Vertrag genommen. Insgesamt eine Truppe mit Perspektiven, die allerdings in massive Abstiegsnöte geraten ist und es auch psychologisch nicht leicht hat, zumal diesmal ja bis zu zwei Mannschaften aus der Bundesliga absteigen könnten.

„Bis Weihnachten haben wir noch drei Spiele, die wir allesamt gewinnen wollen“, lässt Cheftrainer Dmitrij Mazunov keinen Zweifel aufkommen. „Wir erwarten ein schweres Auswärtsspiel in Grenzau. Das Team ist deutlich stärker als es der Tabellenplatz aussagt und der Knoten wird bald platzen – wir müssen jedoch dafür sorgen, dass dieser Knoten nicht gegen uns platzt.“ Mazunov ergänzt: „Unsere Jungs haben in den letzten Wochen allesamt stark gespielt und ich habe volles Vertrauen in mein Team, dass wir die Aufgabe in Grenzau lösen werden.“