TTF peilen erneuten Derbysieg an

Wettbewerbsübergreifend haben die TTF Liebherr Ochsenhausen achtmal in Serie gewonnen. In der Tischtennis-Bundesliga haben die Oberschwaben sechsmal in Folge als Sieger den Tisch verlassen. Diese Serie will die Mannschaft Cheftrainer Dmitrij Mazunov im Derby beim TTC Neu-Ulm ausbauen. Spielbeginn in der Ratiopharm-Arena ist am Sonntag um 15 Uhr.

Es ist bereits das zweite Derby zwischen beiden Mannschaften in dieser Saison, eine Begegnung, die es erst seit dieser Spielzeit gibt. Ende September trafen beide Vereine im Pokal-Achtelfinale aufeinander. In diesem mussten die TTF für den Sieg hart arbeiten und gewannen nach dreieinhalb Stunden schließlich mit 3:2. Bei Neu-Ulm hatten damals Tiago Apolonia, Abdel-Kader Salifou und Gustavo Tsuboi gespielt. Doch am Sonntag dürfte der Wildcard-Inhaber noch stärker aufgestellt sein.

Der TTC Neu-Ulm ist inzwischen, nach einer Reihe unglücklicher und sehr knapper Niederlagen, in Europas Topliga angekommen. Drei Spiele hat man inzwischen gewonnen – gegen Spitzenreiter Saarbrücken (3:2), gegen Fulda-Maberzell (3:1) und vor Wochenfrist gegen Grenzau (3:0). Gegen Saarbrücken und Fulda hatten die TTF zum Saisonstart verloren. Neu-Ulm hat zur Abstiegszone mittlerweile ein Sechs-Punkte-Polster aufgebaut und wird sich im weiteren Saisonverlauf zunehmend in Richtung Mittelfeld orientieren.

Eine der besten Ligabilanzen

Der TTC-Kader ist gut besetzt und umfasst acht Spieler, wobei von den vier Nichteuropäern immer nur einer eingesetzt werden kann. Mit den beiden Chinesen Hao Shuai und Cui Qinglei, dem Weltklasse-Koreaner An Jaehyun sowie dem Ex-Ochsenhauser Tiago Apolonia, der zurzeit eine der besten Ligabilanzen aufweist, hat Neu-Ulm Spitzenpersonal unter Vertrag. Ferner gehören der brasilianische Weltranglisten-28. Gustavo Tsuboi, der Franzose Abdel-Kader Salifou sowie der Schwede Viktor Brodd und schließlich das 16-jährige deutsche Toptalent Kay Stumper dazu.

An Jaehyun ist mit seinen 19 Jahren noch ein Mann für die Zukunft, aber bereits sehr stark. Bei der WM in Budapest sorgte er durch großartige Leistungen für Furore und holte Bronze im Einzel. An dürfte gegen die TTF sein drittes Bundesligaspiel bestreiten. Ein sehr gefährlicher Mann, auch für die TTF-Asse Hugo Calderano und Simon Gauzy. Doch die Ochsenhauser sind topmotiviert und voller Selbstvertrauen, zumal sie in den letzten Wochen eben auch die knappen Spiele gewonnen haben wie gegen Bad Königshofen und Bergneustadt. So haben sich die TTF kontinuierlich vom hinteren Tabellenbereich auf Platz drei nach vorn gearbeitet.

„Wir wollen den Schwung der letzten Wochen mit ins Derby nehmen und wollen auf dieser Welle so lange wie möglich weiterreiten“, sagt TTF-Cheftrainer Dmitrij Mazunov mit Blick auf das Derby. „Wir wissen aber auch aus dem Pokalspiel, wie gefährlich der TTC Neu-Ulm ist und dass wir wieder einmal an unsere Leistungsgrenze gehen müssen.“ Durch An Jaehyun habe der TTC nochmals Aufwind erhalten, zuletzt zwei Siege in Folge gefeiert und sei in der Bundesliga voll angekommen. Der Ex-Ochsenhauser Tiago Apolonia fiebert dem Derby entgegen. „Je nach Tagesform ist alles möglich“, sagte der Portugiese, der seit Wochen in Topform ist. Ob Apolonia, der ebenso wie Gustavo Tsuboi erst am Dienstag von einem Turnier in Lima (Peru) zurückgekommen ist, am Sonntag gegen seinen Ex-Club zum Einsatz kommen wird, wird die Aufstellung zeigen. Darüber entscheidet der Neu-Ulmer Trainer Chen Zhibin erst am Spieltag.