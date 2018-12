TTF peilen achten Heimsieg in Folge an

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben zuletzt an einem „gebrauchten Tag“ eine empfindliche Auswärtsniederlage in der Tischtennis-Bundesliga beim Rivalen Saarbrücken einstecken müssen. In Ehingen jedoch sind sie weiter ungeschlagen und haben inklusive Pokal sieben Siege in Folge verbucht. Am Freitag (Spielbeginn: 19 Uhr) soll beim letzten Heimspiel im alten Jahr der achte gegen den Post SV Mühlhausen gelingen. Doch einfach wird es nicht, sich mit einem Erfolgserlebnis in die kurze Feiertagspause vor dem Pokal-Finale zu verabschieden.

Mühlhausen ist richtig gut und hat unlängst sogar das Viertelfinale in der Champions League – und das in der Premierensaison – erreicht. Zwar sind die Thüringer, die zeitweilig sogar Spitzenreiter in Europas Topliga waren, durch die knappe Heimniederlage gegen Bergneustadt auf den fünften Rang zurückgefallen, liegen aber nach Minuspunkten lediglich zwei Zähler hinter den TTF und zählen zu den aussichtsreichsten Verfolgern des Tabellenführers. Ein Sieg gegen diese homogene, kampfstarke Truppe wäre überaus wichtig, um das Polster auf den ersten Nicht-Play-off-Platz zu vergrößern.

Zudem haben die Ochsenhauser gegen die Thüringer etwas gutzumachen und wollen alles versuchen, sich für das in den Sand gesetzte Hinrundenspiel zu rehabilitieren. Am 2. September kamen die TTF im ersten Auswärtsspiel der Runde bei den Postlern mit 1:3 unter die Räder, kamen mit der Halle und den Bällen nicht zurecht und blieben weit unter ihren Möglichkeiten. Nur Hugo Calderano konnte punkten (3:1 gegen Daniel Habesohn). Simon Gauzy und Stefan Fegerl gingen leer aus.

Bärenstarker Führungsspieler

Mit Habesohn, der zurzeit besser spielt als je zuvor in seiner Karriere, hat das von Erik Schreyer gecoachte Gästeteam einen bärenstarken Führungsspieler – 13:1 lautet die überragende Bilanz des 32-jährigen Österreichers, der nur gegen Calderano verloren hat. Gegen jenen Calderano, der am vergangenen Wochenende bei den Grand Finals der World Tour den weltbesten Spieler Fan Zhendong bezwang. An Position zwei ist, mit ausgeglichener Bilanz, der Rumäne Ovidiu Ionescu gemeldet. Der Vize-Europameister im Einzel gehörte früher der Ochsenhauser Trainingsgruppe an. Der 1,94 Meter lange Tscheche Lubomir Jancarik hat sich sehr gut ins Team eingefügt und zeigte auch in Europas Königsklasse starke Leistungen. Noch einen Zentimeter mehr als Jancarik misst Steffen Mengel, der das Quartett aus Thüringen komplettiert. Der deutsche Einzelmeister von 2013 ist nach verletzungsbedingten Rückschlägen auf dem Weg zurück zu alter Form – seine derzeitige 5:3-Bilanz deutet an, dass mit ihm wieder zu rechnen ist.

Doch die Oberschwaben brauchen sich nicht zu verstecken. Cheftrainer Dmitrij Mazunov kann personell aus dem Vollen schöpfen und hat die Qual der Wahl. Am Freitag soll in die Sporthalle des Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasiums auch Mühlhausen auf Distanz gehalten werden, um entspannt Weihnachten feiern zu können.

„Für uns ist es das letzte Spiel eines langen, aber erfolgreichen Jahres 2018“, so Dmitrij Mazunov. „Der Post SV hat uns in der Vorrunde geschlagen und hat bisher eine starke Saison gespielt. Wir möchten uns vor unseren eigenen Fans mit einem Sieg in die Weihnachtspause verabschieden und die Leute kurz vor Weihnachten noch einmal begeistern.“

