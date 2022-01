TTF Ochsenhausen: Nur Kulczycki überzeugt in Saarbrücken

Man hatte sich viel vorgenommen nach dem toll herausgespielten 3:0-Sieg über den Post SV Mühlhausen am Dienstag, wollte den Schwung mit ins Saarland nehmen und dem Pokalsieger einen heißen Tanz liefern. Doch daraus wurde nichts. In einer vorgezogenen Partie des 15. Spieltags der Tischtennis-Bundesliga kassierten die TTF Liebherr Ochsenhausen am Freitagabend beim Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken eine auch in dieser Höhe verdiente 0:3-Niederlage.

Samuel Kulczycki legte zum Auftakt noch einen sehr passablen Auftritt gegen Saarbrückens absoluten Topmann Patrick Franziska hin, ging zweimal nach Sätzen in Führung, um am Ende doch noch relativ deutlich den Kürzeren zu ziehen – ab Durchgang vier lief nicht mehr viel zusammen, da war plötzlich die Frische und Lockerheit des 19-jährigen Polen verschwunden. Ein Sieg wäre ein absoluter Bonuspunkt gewesen, was Kulczyckis Mitstreiter dann aber an den Tisch brachten – gegen allerdings immens stark aufspielende Saarbrücker – war doch etwas ernüchternd.

Dass Darko Jorgic ein Mann der erweiterten Weltklasse ist, weiß man, doch zu jener Kategorie wird Simon Gauzy allgemein auch gezählt. Mit 6:11, 6:11 und 7:11 gegen Jorgic unterzugehen, war schon heftig. An diesem Abend fehlten Gauzy, der fast nur reagieren konnte, die Antworten und Lösungen.

Das nachfolgende schnelle 0:3 von Kanak Jha, immerhin Nummer 28 der Welt und WM-Viertelfinalist von Houston, gegen Saarbrückens „Dreier“ Tomas Polansky war schon ziemlich niederschmetternd. Mit 4:11, 8:11, 4:11 darf sich der 21-jährige US-Boy eigentlich nicht von dem Tschechen deklassieren lassen. Doch genau so geschah es, sodass das nur aus Saarbrücker Sicht begeisternde Spektakel – die 150 Fans in der Joachim-Deckarm-Halle kamen voll auf ihre Kosten – nach eindreiviertel Stunden beendet war.

Ochsenhauser O-Töne

„Sie waren extrem stark“, räumte Samuel Kulczycki ein, der als einziger TTF-Akteur in Saarbrücken zu gefallen wusste. „Aber die Tabellenkonstellation ist eng, und wir werden weiterkämpfen, um am Ende in den Play-offs zu stehen.“

„Wie gewonnen, so zerronnen. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, haben wir das heute auch so verdient und Saarbrücken hat klar verdient gewonnen. Einziger Lichtblick war Samuel“, so das Fazit von TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Klar sind wir geknickt. 0:3, 0:3, 3:0, jetzt wieder 0:3 – bisher ist es eine Berg- und Talfahrt. Ich sehe es aber auch so: Aus diesen Partien hätte ich mir eigentlich zwei Siege erhofft, nun ist es nur einer geworden. Wir sind aber immer noch einigermaßen auf Kurs. Jetzt gilt es, die nächsten Gegner zu schlagen und uns dann doch dorthin zu manövrieren, wo wir eigentlich hin wollen.“

Ausblick: Spannender Februar

Nach dem Erfolg gegen Mühlhausen hatten sich die TTF wieder näher an die Top 4 herangeschoben. Mit 16:14 Punkten bleibt man zwar als Sechster in der oberen Tabellenhälfte, könnte nun aber vom TTC Schwalbe Bergneustadt, der in Grenzau spielt, überholt werden. Die weiteren Partien des 15. Spieltags finden alle am Sonntag statt.

Sieben Punktspiele bleiben den TTF, um die Play-offs nach dem tollen Start mit 12:0 Punkten und dem mäßigen weiteren Saisonverlauf doch noch perfekt zu machen. Alles ist noch möglich, doch um noch in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen, braucht es nun einfach Siege – alles andere zählt nicht. Wenn man sich die Aufgaben im Februar anschaut, könnte es gelingen, wieder richtig in die Erfolgsspur zu gelangen: Heimspiele gegen Grünwettersbach (5. Februar) und Grenzau (20. Februar), Auswärtspartien in Bergneustadt (13. Februar) und Neu-Ulm (23. Februar), wobei letztere schon kleine Endspiele um die Play-offs werden dürften – an Spannung wird es folglich im Februar nicht mangeln.