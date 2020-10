TTF müssen im Viertelfinale beim Zweitligisten Passau ran

Die TTF Liebherr Ochsenhausen treffen im Viertelfinale des deutschen Tischtennis-Pokals auf den Zweitligisten Fortuna Passau. Die ergab die Auslosung am Montag. Im Achtelfinale haben die Oberschwaben den TTC Fulda-Maberzell souverän mit 3:0 geschlagen. Durch einen konzentrierten Auftritt setzten sich die Ochsenhauser gegen die Osthessen durch. Passau hatte Bundesligist Mühlhausen nach 0:2-Rückstand mit 3:2 bezwungen. Die Viertelfinal-Begegnungen werden laut Deutscher Tischtennis-Liga zeitnah terminiert.

Eine Stunde und 50 Minuten brauchten die in Topbesetzung mit den Nummern sechs, 19 und 27 der Weltrangliste angetretenen Oberschwaben, um den Kontrahenten aus Osthessen um den Weltranglisten-20. Quadri Aruna in die Schranken zu weisen. Hugo Calderano ließ im Auftakteinzel gegen Fuldas jungen Linkshänder Fan Bo Meng, der eine Woche zuvor noch Vizeweltmeister Mattias Falck im Punktspiel geschlagen hatte, nicht den leisesten Zweifel aufkommen, wer den Tisch als Sieger verlassen würde. Der Brasilianer benötigte vor gut 100 Fans in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle keine Viertelstunde für seinen 3:0-Erfolg (11:6, 11:5, 11:7).

Kanak Jha nutzt zweiten Matchball

Es folgte das spannendste Match des Tages zwischen dem bis dahin im TTF-Dress noch sieglosen 20-jährigen US-Amerikaner Kanak Jha und Fuldas Defensivstrategen Ruwen Filus. Zweimal legte der von Grenzau nach Ochsenhausen gekommene Jha Satzführungen vor, zweimal konnte Filus egalisieren. Doch im Entscheidungssatz hatte der US-Amerikaner die Nase vorn und nutzte seinen zweiten Matchball zum 11:8 und der beruhigenden 2:0-Führung für sein Team.

Danach traf der in der jungen Saison – ebenso wie Calderano – noch ungeschlagene Simon Gauzy im Duell zweier direkter Weltranglistennachbarn auf den mit großem Abstand besten Spieler Afrikas, den Nigerianer Quadri Aruna. Nach einer ganz starken Leistung des 25-jährigen TTF-Franzosen hieß es am Ende 12:10, 11:9, 11:9 für Gauzy – das Viertelfinale war eingetütet. „Simon hat unglaublich gut gekämpft“, freute sich TTF-Cheftrainer Fu Yong nach dem sehenswerten Match.

„Jetzt freuen wir uns aufs Viertelfinale“

„Fulda hat eine starke Mannschaft, daher sind wir sehr froh über den deutlichen Sieg“, gab Kanak Jha zu Protokoll. „Der Auftaktsieg von Hugo war sehr wichtig für den weiteren Spielverlauf.“ Sehr angetan war TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Es war sehr souverän und eindrucksvoll, was die Jungs heute gespielt haben“, sagte er. „Es waren gute Matches auf hohem Niveau und unser Team hat eine tolle Leistung gezeigt bei nur zwei Satzverlusten. Jetzt freuen wir uns aufs Viertelfinale und wollen auch diese Hürde in Passau nehmen“, so Pejinovic.