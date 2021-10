TTF müssen erste Saisonniederlage quittieren

Nach sechs Siegen in Folge hat es auch die TTF Liebherr Ochsenhausen erwischt, die ihre Partie des siebten Spieltags in der Tischtennis-Bundesliga bei Fulda-Maberzell mit 2:3 verloren. In einer spannenden Partie von gut drei Stunden, in der alle fünf Matches über vier Sätze gingen, konnten Simon Gauzy (gegen Ruwen Filus/8:11, 11:8, 11:8, 11:4) und Kanak Jha (gegen Alexandre Cassin/5:11, 11:9, 11:8, 11:9) für die Oberschwaben punkten.

Der dritte Punkt für die TTF blieb aber aus. Weder Maciej Kubik gegen Fuldas Top-Nigerianer Quadri Aruna (8:11, 11:5, 7:11, 9:11), der in der Weltrangliste an Position 16 geführt wird, noch Simon Gauzy, der Aruna ebenfalls unterlag (9:11, 5:11, 11:3, 5:11), konnten ihn erzielen. Und auch das TTF-Doppel Samuel Kulczycki/Maciej Kubik musste vor 250 Zuschauern in der etwas düsteren Wilmingtonhalle starken Gegnern gratulieren – 9:11, 11:6, 8:11, 8:11 hieß es am Ende gegen Alexandre Cassin/Fan Bo Meng.

Ohne die starke Leistung des Gastgebers schmälern zu wollen, muss festgestellt werden, dass Gauzy und Kulczycki nach TTF-Angaben nach ihren Magen-Darm-Infektionen der letzten Tage noch nicht wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte waren. In der Bundesliga geht es für den Tabellenzweiten aus Ochsenhausen erst am 31. Oktober weiter mit dem Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Bad Homburg.