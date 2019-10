TTF müssen im Verfolgerduell ran

Wettbewerbsübergreifend siebenmal in Folge haben die TTF Liebherr Ochsenhausen gewonnen. Am Sonntag (15 Uhr) stehen sie am achten Spieltag der Tischtennis-Bundesliga beim Play-off-Halbfinalisten der vergangenen Saison, dem TTC Schwalbe Bergneustadt, vor einer weiteren hohen Hürde, die sie überspringen möchten, um die Siegesserie auszubauen. Das wird nicht einfach. Bergneustadt ist sehr ausgeglichen besetzt und zu einer Topmannschaft geworden, die um die Play-off-Teilnahme mitspielt.

Ochsenhausen und Bergneustadt zählen gegenwärtig zur Verfolgergruppe von Saarbrücken und Düsseldorf (12:2 Punkte) und weisen beide 10:4 Zähler auf wie auch Bad Königshofen. Am Freitag vergangener Woche haben Duda und Co. im Bundesligaspiel den TTC Neu-Ulm mit 3:2 besiegt. Mit demselben Ergebnis gewannen die TTF gegen den TSV Bad Königshofen. Im Pokal-Viertelfinale am vergangenen Sonntag haben die TTF den Post SV Mühlhausen mit 3:0 geschlagen, während Bergneustadt in Saarbrücken mit 0:3 den Kürzeren zog. Der TTC legt nun den vollen Fokus auf die Qualifikation für die Play-offs.

Zahlreiche gemeinsame Einheiten

In der Vorsaison konnten die Oberschwaben den Rivalen aus dem Bergischen Land durch zwei überzeugende Auftritte im Play-off-Halbfinale aus dem Rennen werfen. Mit dem deutschen Nationalspieler Benedikt Duda hat der TTC eine starke Nummer eins. Derzeit stehen ihm der Spanier Alvaro Robles, der die TTF-Spieler aus zahlreichen gemeinsamen Einheiten in der Trainingsgruppe kennt, und der international erfahrene Engländer Paul Drinkhall leistungsmäßig kaum nach. Als Nummer vier ist der ecuadorianische Nationalspieler Alberto Mino im Boot, der bislang aber noch zu keinem Einsatz kam. Auch Mino ist ein starker Spieler und steht in der Weltrangliste zurzeit sogar vor Drinkhall.

Seit der TTC nicht mehr in Gummersbach, sondern in der Bergneustädter Burstenhalle spielt, verzeichnet der Club auch ordentliche Zuschauerzahlen und hat Stimmung in der Halle. Darauf müssen sich die TTF auch am Sonntag einstellen. „Wir haben in den letzten Wochen stark gespielt und einige wichtige Siege eingefahren und möchten nun auch versuchen, in Bergneustadt Punkte mitzunehmen“, lautet die Ansage von TTF-Cheftrainer Dmitrij Mazunov vor der Partie. „Wir erwarten einen harten Kampf, denn Bergneustadt hat eines der ausgeglichensten Teams der Bundesliga, was bedeutet, dass wir von Nummer eins bis drei eine Topleistung an den Tisch bringen müssen.“