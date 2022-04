TTF Liebherr Ochsenhausen verpflichten Robles

Nach den Vertragsverlängerungen mit Kanak Jha und Samuel Kulczycki haben die TTF Liebherr Ochsenhausen eine weitere Personalie dingfest gemacht. Der Tischtennis-Bundesligist hat für die kommende Saison den 30-jährigen Spanier Alvaro Robles verpflichtet. Der spiel- und kampfstarke Linkshänder ist nach TTF-Angaben ein guter Bekannter. Er hat fast fünf Jahre in Ochsenhausen gelebt als er der dortigen Trainingsgruppe angehörte.

Robles spielte von 2014 bis 2017 für den ASV Grünwettersbach in der Bundesliga und in den vergangenen fünf Jahren für den TTC Schwalbe Bergneustadt. Der 1,88 Meter große Spanier, aktuelle Nummer 58 der Weltrangliste, gilt auch als top Doppel-Spieler. Gemeinsam mit dem Rumänen Ovidiu Ionescu, mit dem er Silber bei der WM 2019 in Budapest gewann, ist er derzeit die Nummer sieben des Welt-Rankings im Doppel. Auch im Fall von Robles gilt nach TTF-Angaben – wie bei Jha und Kulczycki - der Vertrag mindestens für ein Jahr, bei ausdrücklicher Option auf ein weiteres Jahr, um der noch nicht ganz absehbaren weiteren Entwicklung auf dem internationalen Turniersektor gegebenenfalls Rechnung tragen zu können.

„Alvaro war lange Zeit, an die fünf Jahre, in Ochsenhausen fester Bestandteil unserer Trainingsgruppe und ist hier zu dem herangereift, was er heute ist“, erläutert Kristijan Pejinovic. „Er soll das Team entlasten, zumal die anderen Spieler überwiegend noch jung sind und nicht immer konstant ihre Leistungen abrufen können. Er könnte so eine Art Anker für das Team werden.“ Es sei der Wunsch von Robles gewesen nun zu den TTF zu kommen, auch weil er sich hier nochmals verbessern möchte, gerade im Hinblick auf Olympia 2024, wo er im Doppel und Mixed Chancen hat, eine Medaille zu erringen. „Wir sehen in ihm eindeutig eine Verstärkung und sind davon überzeugt, dass er dem Team mehr Stabilität verleihen wird“, so der TTF-Präsident.

Maciej Kubik wird nach Vereinsangaben dagegen kommende Saison nicht das TTF-Trikot tragen. Der Verein sei weiter vom Potenzial und den Fähigkeiten des 18-jährigen Toptalents überzeugt, will ihm aber die Chance geben, mehr Spielpraxis zu sammeln und hat ihn zu diesem Zweck an einen Ligarivalen in der Bundesliga verliehen, bei dem dies gewährleistet sei.