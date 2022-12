TTF Liebherr Ochsenhausen unterliegen Saarbrücken

Patrick Franziska – Can Akkuzu 3:1 (9:11, 11:8, 11:6, 11:7)

Im Grunde ist es so gelaufen, wie fast immer in Saarbrücken. Die TTF Liebherr Ochsenhausen zeigten kein schlechtes Spiel bei den bis dahin punktgleichen Saarländern, doch es reichte nicht, um die 1:3-Niederlage vor 240 Zuschauern in der Joachim-Deckarm-Halle zu verhindern.

Gegen den Weltranglistenzehnten Darko Jorgic fand kein Ochsenhauser ein Rezept, nicht einmal Shunsuke Togami. Togami war es aber, dem der einzige Sieg gelang. Gegen seinen Landsmann Takuya Jin setzte sich der TTF-Japaner in vier Sätzen zum zwischenzeitlichen 1:1-Augleich durch.

Fu Yong stellt Grenzau-Trio auf

Cheftrainer Fu Yong setzte erneut auf das in Grenzau erfolgreiche Trio Togami, Kulczycki, Akkuzu. Zwar waren Simon Gauzy und Alvaro Robles zwischenzeitlich vom WTT Feeder in Fort Lauderdale zurückgekehrt – Kanak Jha hatte wegen einer Grippe beim Turnier passen müssen –, doch sie waren noch nicht wieder frisch genug für einen Einsatz. Saarbrücken hatte wie erwartet sein stärkstes Trio aufgeboten.

Gauzy war übrigens beim Feeder ins Finale gespurtet, fertigte alle vier Gegner auf dem Weg dorthin glatt mit 4:0 ab. Seinen Siegeszug stoppte der japanische Defensivspieler Satoshi Aida in sieben umkämpften Sätzen, und das nach einer 3:1-Führung. Robles war bereits in der zweiten Runde ausgeschieden, sicherte sich später aber Silber im Mixed gemeinsam mit seiner Landsfrau Maria Xiao.

Ein guter Satz genügt nicht

Zurück zum Spiel in Saarbrücken: Der junge Samuel Kulczycki musste gleich gegen FCS-Starspieler Jorgic an den Tisch. Der erste Satz ging klar weg, den zweiten schnappte sich Ochsenhausens Pole. Die folgenden beiden Durchgänge waren zwar umkämpft, gingen aber an Jorgic zum 1:0 für die Saarländer.

Shunsuke Togami, erst 21 Jahre alt, sorgte gegen Jin für den Ausgleich. Wenn er mit seiner extrem starken Rückhand durchkommt, ist gegen die Nummer eins der Doppel-Weltrangliste nur schwer etwas auszurichten. Später kam allerdings Jorgic damit zurecht und zwang Togami zu Fehlern. Doch zunächst einmal hatte Can Akkuzu die undankbare Aufgabe gegen Patrick Franziska zu lösen, was dem 25-jährigen Franzosen nur im ersten Satz gelang. Danach spielte der Ochsenhauser zwar noch ganz gut mit, ein weiterer Satzgewinn wollte ihm aber nicht gelingen.

Nun stand Togami gegen Jorgic unter Druck, um sein Team ins Doppel zu retten, doch bis der Japaner herausgefunden hatte, wie es gegen den Slowenen funktionieren kann, waren die ersten beiden Sätze bereits weg, der zweite Durchgang ziemlich knapp. Im dritten Satz hatte Togami alles im Griff, doch es schloss sich erneut ein enger, umkämpfter Satz an mit dem besseren Ende für Jorgic.

Die neuerliche Niederlage der TTF an der Saar war somit besiegelt, zwei Stunden und 55 Minuten hatte man sich gut gewehrt, doch etwas Zählbares war dabei nicht herausgesprungen. Das Team aus Oberschwaben ist durch die vierte Saisonniederlage zunächst einmal auf den vierten Tabellenplatz zurückgefallen. Umso wichtiger ist es nun, dass man das Saarbrücken-Spiel schnell verdaut und am Donnerstag, 22. Dezember, das Derby gegen den TTC Neu-Ulm gewinnt (19 Uhr, Dr.-Hans-Liebherr-Halle) gewinnt, um in der Spitzengruppe zu überwintern und nicht ins Mittelfeld abzurutschen.

Ochsenhauser Stimmen zum Spiel

„Unsere drei Jungs haben hart gekämpft und alles probiert“, so Fu Yong. „Aber die beiden Saarbrücker Topleute Jorgic und Franziska sind halt schwer zu schlagen.“ „Kleine Chancen für uns waren da, nichtsdestotrotz war der Auftritt von Saarbrücken heute souveräner, somit geht das 3:1 in Ordnung“, bilanzierte Kristijan Pejinovic.