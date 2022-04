TTF Liebherr Ochsenhausen gastieren beim SV Werder Bremen

Die TTF Liebherr Ochsenhausen gastieren am 22. und damit letzten Spieltag der Hauptrunde in der Tischtennis-Bundesliga beim SV Werder Bremen (Mittwoch, 19 Uhr). Tatenlos hatten die TTF in den vergangenen Wochen zuschauen müssen, wie sich auch ihre Rest-Hoffnung auf die Play-off-Teilnahme in Luft auflöste. Durch die jüngsten Siege von Mühlhausen und Fulda haben die Schwaben keine Chance mehr, noch die Top vier zu erreichen, und stehen somit erstmals seit 2015 nicht im Halbfinale. Während für Ochsenhausen der fünfte Platz bereits feststeht, könnte es für Bremen noch eine kleine Veränderung in der Tabelle geben. Die Hanseaten würden mit einem Sieg noch auf Platz acht springen, sollte Bad Königshofen gegen Mühlhausen verlieren.