TTF Liebherr Ochsenhausen gastieren am 10. Januar in Mainz

Die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) hat den Spielplan für die Rückrunde der Saison 2022/23 festgelegt. Der Startschuss für die zweite Saisonhälfte fällt mit dem zwölften Spieltag am 6. Januar mit dem Duell zwischen dem ASV Grünwettersbach und dem Post SV Mühlhausen. Die TTF Liebherr Ochsenhausen streben am Dienstag, 10. Januar, bei Aufsteiger 1. FSV Mainz 05 die ersten Rückrundenpunkte an.

Nach lediglich zwei Wochen Winterpause startet die TTBL in die zweite Saisonhälfte. Aufgrund des Liebherr-Pokal-Finals am 8. Januar werden drei Partien des zwölften Spieltags erst am darauffolgenden Dienstag und Mittwoch ausgespielt: Zum Spitzenspiel kommt es dann zwischen dem aktuell auf Platz zwei stehenden TTC Neu-Ulm und dem drittplatzierten 1. FC Saarbrücken TT, die zumindest nach heutiger Tabellenkonstellation punktgleich (12:6) sind.

Weiter geht es in der TTBL anschließend mit den Spieltagen am 12./13. und 15. Januar. Abgeschlossen wird die Hauptrunde mit dem 22. Spieltag am 14. April. Insgesamt absolvieren die Vereine der TTBL in der zweiten Saisonhälfte 66 Spiele, ehe es im Anschluss zwischen den vier bestplatzierten Teams zu den Play-offs und schließlich zum Liebherr-TTBL-Finale kommt, in dem der deutsche Mannschaftsmeister 2022/23 gekürt wird.

Aufgrund des noch nicht feststehenden Spielkalenders des Weltverbands ITTF für das Jahr 2023 hat sich die Tischtennis-Bundesliga entschieden, die Terminierung der Play-offs zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen. Aus demselben Grund war im vergangenen Sommer zunächst nur die Hinrunde angesetzt worden.