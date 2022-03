TTF Liebherr Ochsenhausen erwartet das erste „Endspiel“

Mehr als fünf Wochen liegt der bislang letzte Einsatz der TTF Liebherr Ochsenhausen in der Tischtennis-Bundesliga zurück. Am 23. Februar konnte das Derby beim TTC Neu-Ulm mit 3:2 gewonnen werden. Danach waren die Ochsenhauser wie viele andere Tischtennisprofis auch wochenlang im internationalen Turniereinsatz in Singapur und in Doha (Katar). Nun erwartet die TTF das erste „Endspiel“ im Kampf um die Play-offs: Ochsenhausen empfängt den TSV Bad Königshofen (Freitag, 19 Uhr).

Die Oberschwaben stehen aktuell mit 22:18 Zählern auf dem fünften Tabellenplatz in Europas Topliga, Bad Königshofen ist Achter mit 18:22 Punkten. In dieser ausgeglichenen Liga kann man folglich davon ausgehen, dass der Unterschied zwischen beiden Teams nicht allzu groß ist und die Tagesform den Ausschlag geben wird. Das dramatische Hinrundenspiel Ende August vergangenen Jahres konnten die TTF auswärts im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld dank einer äußerst geschlossenen Mannschaftsleistung mit 3:2 gewinnen. Eine Wiederholung des Siegs am Freitag ist zwingend notwendig für die TTF.

Es ist nämlich ein „Endspiel“: Verliert Ochsenhausen, ist alles aus, gewinnt man, erhält man lediglich die kleine Flamme der Hoffnung am Lodern. Dann und nur dann könnten die TTF mit einem weiteren Sieg am letzten Spieltag der regulären Punktrunde beim SV Werder Bremen (13. April) und reichlich Schützenhilfe der Konkurrenz doch noch den Einzug in die Play-offs schaffen. Konkret heißt das: Einer der beiden Rivalen Fulda und Mühlhausen müsste seine sämtlichen drei noch ausstehenden Partien verlieren. „Um weiterhin die kleine Chance auf die Play-offs zu haben, ist ein Sieg Pflicht“, bringt es TTF-Trainer Fu Yong vor dem Spiel gegen Bad Königshofen auf den Punkt.

Ungünstig war der Ausgang der Partie zwischen Mühlhausen und Bremen am 1. März, in der den TTF ein Sieg der Norddeutschen sehr genutzt hätte, doch die Thüringer gewannen das umkämpfte Match mit 3:2 und vergrößerten somit den Abstand auf Gauzy und Co. Dass Fulda seine letzte Partie in Bad Königshofen trotz enger Duelle am Ende glatt mit 3:0 gewann, war auch kein Wunschergebnis für die Ochsenhauser. Aber das ist Schnee von gestern, jetzt gilt es erst einmal die eigenen Hausaufgaben zu machen.

Mit dem inzwischen 41-jährigen Bastian Steger (Bundesliga-Bilanz/TTBL: 12:9) kann der TSV Bad Königshofen einen Topmann mit reichlich internationaler Erfahrung aufbieten. Derzeit fast noch gefährlicher scheint aber der 25-jährige deutsche Nationalspieler Kilian Ort (TTBL: 11:10) zu sein, der zuletzt auf internationaler Bühne mehrfach für Furore sorgte und auch ein sehr guter Doppelspieler ist. Nicht ganz so stark, doch auch in keinem Fall zu unterschätzen, sind der 22-jährige Russe Maksim Grebnev (TTBL: 3:11) und der drei Jahre ältere Kroate Filip Zeljko (TTBL: 5:11). Die aktuellen Weltranglistenpositionen der TSV-Spieler lauten: Ort 104, Steger 140, Zeljko 194, Grebnev 341. Doch von diesen Notierungen sollte man sich nicht täuschen lassen, gerade Ort und Steger sind gemessen an ihrer Leistungsstärke deutlich unterbewertet. Zum Vergleich die Platzierungen der fünf Ochsenhauser im Ranking des Weltverbands: Simon Gauzy 20, Kanak Jha 32, Can Akkuzu 77, Samuel Kulczycki 291, Maciej Kubik 378. Doch das sind letztlich nur Zahlen und kleine Hinweise, was zählt, wird sich am Freitagabend in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle einzig und allein am Tisch abspielen.