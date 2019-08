TTF Liebherr Ochsenhausen erhalten Bürgerehrennadel

Die Mannschaft der Tischtennisfreunde Liebherr Ochsenhausen hat die Bürgerehrennadel der Stadt Ochsenhausen erhalten. Bei einer Feier zu Beginn der neuen Tischtennissaison Anfang August wurde die erfolgreiche Mannschaft von Bürgermeister Andreas Denzel mit der Bürgerehrennadel der Stadt Ochsenhausen ausgezeichnet. Dies teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. „Die TTF haben nicht nur den Pokalsieg nach Ochsenhausen geholt, sie sind auch wieder deutscher Meister“, so Denzel in seiner Laudatio. „Die TTF krönten damit ihre erfolgreichste Saison seit 15 Jahren.“

Der Bürgermeister betonte, dass der Erfolg nur deshalb möglich geworden sei, weil alle als Mannschaft zusammengestanden und an einem Strang gezogen hätten. Die Spieler Simon Gauzy, Hugo Calderano, Jang Woojin, Stefan Fegerl und Jakub Dyjas hätten unglaubliche Nervenstärke bewiesen und seien im entscheidenden Moment über sich hinausgewachsen. In das Lob bezog er auch den Betreuerstab und das Management um Präsident Kristijan Pejinovic, Dubravko Skoric und Physiotherapeut Thorsten Oliver von Ow mit ein.

Als Dank und Anerkennung für die herausragende Leistung, die auch ein Aushängeschild für die Stadt Ochsenhausen sei, verlieh Bürgermeister Denzel den fünf Spielern Simon Gauzy, Hugo Calderano, Jang Woojin, Stefan Fegerl und Jakub Dyjas die Bürgerehrennadel der Stadt Ochsenhausen. Die Ehrennadel habe der Gemeinderat vor einigen Jahren für Personen gestiftet, die sich um die Stadt und ihre Bürger verdient gemacht hätten. „Wir drücken nun alle die Daumen für die nächste Saison´“, so der Schultes zum Abschluss. Doch der Auftakt in diese verlief bekanntermaßen nicht so wie erhofft. Zum Auftakt gab es für die TTF in der Bundesliga zwei Niederlagen.