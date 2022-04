TTF Liebherr Ochsenhausen beenden Saison mit Auswärtssieg

SV Werder Bremen – TTF Liebherr Ochsenhausen 1:3. Ergebnisse: Mattias Falck – Samuel Kulczycki 3:1 (11:13, 11:6, 11:4, 11:9), Hunor Szöcs – Can Akkuzu 2:3 (11:8, 11:9, 7:11, 6:11, 4:11), Kirill Gerassimenko – Simon Gauzy 0:3 (8:11, 6:11, 8:11), Mattias Falck – Can Akkuzu 1:3 (9:11, 15:13, 8:11, 5:11).

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben die Saison in der Tischtennis-Bundesliga mit einem 3:1-Sieg beim SV Werder Bremen beendet. Matchwinner war Can Akkuzu. Die Play-off-Ränge waren für die TTF schon vor dem 22. Spieltag außer Reichweite, erstmals seit 2015 steht der viermalige Titelträger nicht im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft.

Die TTF belegen in der Abschlusstabelle Platz fünf (13 Siege, 9 Niederlagen, 26:18 Punkte). Ochsenhausen schloss die Runde punktgleich mit dem Vierten Fulda-Maberzell ab, der nur wegen des besseren Spielverhältnisses in die Play-offs einzog. „Natürlich sind wir enttäuscht, nicht die Play-offs erreicht zu haben“, sagte Can Akkuzu nach dem Spiel. „Aber heute war noch einmal ein guter Abend für uns, mit dem 3:1 konnten wir die Saison zu einem guten Ende führen.“

In Bremen musste Samuel Kulczycki zum Auftakt gegen Werders Weltstar Mattias Falck in die Box. Satz eins gewann der Ochsenhauser (13:11). Doch dann drehte Falck auf – mit 1:3 ging das Match nicht unerwartet verloren. Can Akkuzu musste nun gegen den noch sieglosen Hunor Szöcs gewinnen, um die TTF aussichtsreich im Rennen zu halten. Szöcs spielte richtig stark und gewann gleich die beiden ersten Sätze, doch dann hatte sich der 24-jährige Franzose im TTF-Dress richtig auf seinen Gegner eingestellt und schnappte sich die folgende drei Durchgänge doch noch recht klar zum 1:1-Pausenstand.

Das folgende Match zwischen Kirill Gerassimenko und Simon Gauzy, diesmal von TTF-Cheftrainer Fu Yong aus taktischen Gründen an Position drei aufgestellt, hatte dann schon eine vorentscheidende Bedeutung. Der Ochsenhauser Leitwolf spielte sehr stark und vor allem äußerst sicher, sodass man nie den Eindruck hatte, sein Gegner würde gewinnen können. 11:8, 11:6 und 11:8 hieß es nach drei Sätzen für den Weltranglisten-21. aus Frankreich und somit 2:1 für die TTF.

Nun konnte Can Akkuzu den 13. und letzten Saisonsieg der TTF eintüten. Sein Gegner hieß Mattias Falck, 2019 Vizeweltmeister im Einzel, aktuell Weltmeister im Doppel und zudem in der aktuellen Weltrangliste exakt 60 Plätze vor dem Ochsenhauser notiert. Doch der erst seit der Rückrunde für die TTF spielberechtigte Akkuzu, der vor dem Duell seine letzten acht Einzel alle gewonnen hatte, ging vom ersten Ballwechsel an mit Selbstvertrauen zu Werke. Die ersten beiden Durchgänge verliefen eng und umkämpft. Mit 11:9 ging Satz eins an Akkuzu und äußerst knapp mit 15:13 der zweite an Falck. Der Ochsenhauser war es dann, der nochmals zulegen konnte. Mit 11:8 und 11:5 gingen die letzten beiden Durchgänge an Akkuzu – der Auswärtssieg der TTF war in trockenen Tüchern.

Drei TTF-Spieler konnten positive Saisonbilanzen verbuchen: Simon Gauzy (12:9), Kanak Jha (13:12) und Can Akkuzu 9:2. Negative Bilanzen erreichten die beiden Jüngsten im Team, Samuel Kulczycki (8:10) und Maciej Kubik (0:7). Hinzu kommt das Doppel Kulczycki/Kubik (4:3).

„Die Jungs haben heute nochmal alles hineingeworfen und bravourös gekämpft, obwohl Platz vier ja nicht mehr erreichbar war. Dafür haben sie Anerkennung verdient“, bilanzierte TTF-Teammanager Manuel Pfender. „Can hat zur Rückrunde nochmals frischen Wind hineingebracht. Insgesamt verbuchen wir die Saison als Umbruch und Lernprozess und keineswegs als Misserfolg.“ Es seien wichtige Erfahrungen gesammelt worden für die Zukunft des Teams, das am Ende der Runde nochmal einige schöne Spiele hingelegt und gezeigt habe, was in ihm stecke. „Wir nehmen das Positive mit, es war nicht selbstverständlich, mit einer so jungen Truppe doch so nah wieder dran gewesen zu sein. Dennoch stehen die ersten Vier der Tabelle am Ende zu Recht dort oben, nicht zuletzt weil sie konstanter gespielt haben als wir“, so Pfender. „Jetzt müssen wir das Team weiter stabilisieren und gerade die jungen Spieler aufs nächste Level heben. Wir freuen uns auf die kommende Saison und hoffen, dann mit dem Team wieder einen Tick weiter zu sein und das zu erreichen, wozu es diesmal noch nicht ganz gereicht hat.“