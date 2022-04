TTF leihen Kubik an Grenzau aus

Der Tischtennis-Bundesligist TTF Liebherr Ochsenhausen leiht den 19-jährigen Maciej Kubik für die Saison 2022/23 an den Liga-Konkurrenten TTC Zugbrücke Grenzau aus. Der 1,85 Meter große Pole, der seit vier Jahren dem Liebherr Masters College angehört und gerade seine zweite Bundesligasaison bei den Ochsenhausern gespielt hat, wird nach TTF-Angaben aber wie bisher in Ochsenhausen leben und trainieren, um auch weiter den Kontakt zu Trainer Yong Fu und den anderen Spielern zu haben und sich in der Trainingsgruppe zu entwickeln. „Maciej muss zur weiteren Entwicklung seine Einsätze bekommen, die er sich auch verdient hat“, erläutert TTF-Präsident Kristian Pejinovic den Grund für die Ausleihe. „Wir haben durch die Pandemie etwas Zeit verloren. Aber er ist auf einem guten Weg und zeigt auch international bereits gute Ansätze. Er braucht jetzt vielleicht noch ein Jahr und ist dann aller Wahrscheinlichkeit nach wirklich so weit, ein erfolgreicher Bundesligaspieler zu sein.“