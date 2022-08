TTF legen Saisonauftakt nach Maß hin

Einen geradezu maßgeschneiderten Saisonauftakt haben die TTF Liebherr Ochsenhausen in der Tischtennis-Bundesliga hingelegt. Das Team von Cheftrainer Fu Yong fertigte den Play-off-Halbfinalisten der Vorsaison, den TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell, zu Hause in nur einer Stunde und 50 Minuten mit 3:0 ab und gönnte dem in Bestbesetzung angetretenen Gegner lediglich zwei Sätze. Damit setzten die Oberschwaben gleich eine Duftmarke und schoben sich an die Spitze des Liga-Tableaus, auch wenn die Tabelle zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr wenig Aussagekraft hat.

210 Zuschauer waren in die Dr.-Hans-Liebherr-Halle gekommen und sorgten für eine tolle Stimmung. Sie erlebten zum Auftakt das Match zwischen Simon Gauzy und Fuldas Jungnationalspieler Fan Bo Meng. Gauzy ging hochkonzentriert zu Werke, machte ohne nennenswerte Fehler sein Spiel und ließ seinem Gegner beim 11:4, 11:5, 11:8 keine Chance. Da wollte Kanak Jha nicht nachstehen. Sein Gegner war der Nigerianer Quadri Aruna, aktuelle Nummer 15 der Weltrangliste und somit „ranghöchster“ Spieler in der Halle. Der erste Satz verlief sehr ausgeglichen, doch Jha schnappte ihn sich in der Verlängerung. Im zweiten Durchgang lief alles perfekt bei dem Ochsenhauser, der auf nahezu jeden Ball Arunas die bessere Antwort parat hatte. Im dritten Satz ging es wieder recht eng zu, aber Jha behielt Nerven und Übersicht und tütete schließlich mit einem 11:9 die auch psychologisch wichtige 2:0-Pausenführung für sein Team ein.

Es folgte die Premiere des Spaniers Alvaro Robles im TTF-Dress. Für den Linkshänder war es schon von Vorteil, dass er gegen den aggressiv angreifenden Franzosen Alexandre Cassin, der vergangene Saison auf Anhieb die Topbilanz von 20:5 in der Bundesliga eingefahren hatte, bei einer 2:0-Führung für seine Mannschaft an den Tisch gehen konnte. Dennoch legte Cassin, der übrigens regelmäßig in Ochsenhausen trainiert, los wie die Feuerwehr und sicherte sich die ersten beiden Durchgänge deutlich. Im dritten Durchgang hatte Robles dann das Glück des Tüchtigen. Nach einer leichten Fingerverletzung mit entsprechender Behandlungspause konnte sein Gegner zwar weiterspielen, fand aber nicht mehr in seinen zuvor so dynamischen Rhythmus, während der TTF-Spanier sein Spiel konstant durchzog und zunehmend Oberwasser bekam. Robles egalisierte, jedoch wurde es im Entscheidungsdurchgang nochmals richtig eng. Der Ochsenhauser setzte sich aber 11:9 durch und tütete somit den ersten Saisonsieg seines Teams ein.

„Ein toller Saisonauftakt für unser Team“, sagte Simon Gauzy nach der Partie. „Ich habe gut gespielt, auch wenn ich vorher etwas nervös war, weil es in letzter Zeit nicht so perfekt bei mir gelaufen ist. Ich freue mich auch für Alvaro, denn das erste Spiel ist immer sehr schwierig.“ Auch Kanak Jha war sehr glücklich. „Das war ein super Auftakt in die neue Runde. Die Fans haben uns toll angefeuert“, sagte er. „Aber die Saison dauert noch lang. Wir bleiben fokussiert und freuen uns erst mal über unseren heutigen Erfolg.“

„3:0 zum Auftakt vor unseren heimischen Fans gegen eine starke Mannschaft wie Fulda: Ich bin sehr zufrieden mit den Jungs. Das erste Spiel der Saison ist immer sehr schwer, aber auch sehr wichtig“, bilanzierte Cheftrainer Fu Yong. „Wir hatten eine gute Vorbereitung und haben verdient gewonnen. Hervorheben möchte ich Alvaro, der in seinem ersten Spiel für die TTF nach einem 0:2-Rückstand super zurückgekommen ist. Wir hoffen, auch in den nächsten Wochen so gut spielen zu können und wollen da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben.“

TTF-Präsident Kristijan Pejinovic freute sich über einen „perfekten Saisonstart“ und sprach zudem von einer tollen Mannschaftsleistung. „Es war auch ein toller Einstand von Alvaro Robles, denn das erste Spiel im neuen Dress ist immer schwierig, auch wenn man acht Jahre Bundesligaerfahrung hat“, sagte er. „Super, wie er sich aus einem 0:2 herausgekämpft hat.“ Auch die beiden anderen TTF-Profis erhielten Lob vom Präsidenten: „Simon hatte keine Probleme, hat aber auch sehr gut gespielt und alles ausgepackt. Kanak hat sehr stabil gespielt gegen Aruna nach dem ersten 50:50-Satz. Eine tolle Leistung.“

Auch die nächste Partie werden die TTF vor heimischer Kulisse austragen. Am Montag, 5. September, gibt der TSV Bad Königshofen, der sich am ersten Spieltag etwas überraschend dem SV Werder Bremen mit 2:3 geschlagen geben musste, seine Visitenkarte in Ochsenhausen ab. Spielbeginn ist um 19 Uhr.