TTF lassen nichts anbrennen

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben in Ehingen am 15. Spieltag der Tischtennis-Bundesliga die Pflichtaufgabe gegen den Tabellenvorletzten TTC indeland Jülich souverän gelöst und einen ungefährdeten 3:0-Sieg verbucht. Vor dem schwierigen Sonntagsspiel in Grünwettersbach (15 Uhr) haben sich die Oberschwaben mit nun 22:8 Punkten einstweilen auf den dritten Tabellenplatz vorgeschoben und sind an Düsseldorf (20:8) vorbeigezogen.

Vor 220 Zuschauern starteten die TTF in der Sporthalle des Johann-Vanotti-Gymnasiums mit einem glasklaren Erfolg von Simon Gauzy über den hochgewachsenen Holländer Ewout Oostwouder. Jakub Dyjas, der zuletzt in Grenzau nicht in Topform agierte, hatte auch gegen Jülichs Spitzenspieler Robin Devos – der Linkshänder aus Belgien hatte am vergangenen Montag noch Benedikt Duda im Punktspiel seines Teams gegen Bergneustadt (2:3) geschlagen – etwas Mühe. Dyjas verlor die Sätze zwei und vier knapp, sodass er in den Entscheidungsdurchgang musste, in dem er dann allerdings seinen Gegner klar beherrschte.

Als Nummer drei hatten die TTF Vladimir Sidorenko aufgeboten. Der 17-Jährige lieferte sich ein interessantes Match mit dem Ex-LMC-Studenten Dennis Klein, gab zwar den dritten Satz in der Verlängerung ab, siegte aber letztlich verdient in vier Durchgängen. Nach einer Netto-Spielzeit von 1:35 Stunden war der Sieg für das Team von Cheftrainer Dmitrij Mazunov in trockenen Tüchern.

„Letztlich war es schon eine Pflichtübung“, sagte Kristijan Pejinovic. „Nachdem wir uns in Grenzau recht schwergetan hatten, können wir heute absolut zufrieden sein.“ Der TTF-Präsident ergänzte: „Simon hatte gegen Oostwouder überhaupt keine Probleme, auf diesem Level konnte sein Gegner nicht mithalten. Auch wenn die anderen beiden Matches phasenweise umkämpft waren, kam mir die Partie subjektiv gar nicht eng vor.“ Es habe vielmehr den Anschein gehabt, dass einige Flüchtigkeits- und Konzentrationsfehler der TTF-Spieler dazu geführt hätten, dass es nicht so einseitig wurde.

„Es war schon anstrengend, jetzt noch mal unter der Woche zu spielen, wir sind aber zuletzt wieder gut durchmarschiert und sind auf Kurs“, fügte Pejinovic hinzu. „Auch die anderen starken Teams tun sich, wie man an den Ergebnissen sieht, jetzt gegen Ende des Jahres schwer.“