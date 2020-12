TTF lassen gegen Fulda nichts anbrennen

Die TTF Liebherr Ochsenhausen sind in der Tischtennis-Bundesliga weiter im Aufwind. Am Mittwochabend musste im Nachholspiel des sechsten Spieltags in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle auch der TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell die Überlegenheit der Oberschwaben anerkennen, die sich in gut zwei Stunden (inklusive Pause) mit 3:1 durchsetzten.

Die TTF hatten Hugo Calderano auf der Bank gelassen, um den jungen Talenten abermals eine Chance zu geben. Letztere wurde vom 18-jährigen Samuel Kulczycki geradezu perfekt genutzt, der im vorentscheidenden dritten Match überraschend den Weltranglisten-20. Quadri Aruna in die Schranken wies und das sogar ziemlich deutlich.

Jha kann Siegchancen nicht nutzen

Den Auftakt machte aber als Nummer eins Simon Gauzy, der gegen den 20-jährigen, hochgewachsenen Fuldaer Trainersohn Fan Bo Meng beim 11:5, 11:7 und 11:5 nicht annähend an seine Grenzen gehen musste. Anschließend sahen die Fans im Livestream, wie der 20-jährige Ochsenhauser Kanak Jha seine Siegchancen gegen Defensivkünstler Ruwen Filus nicht nutzen konnte. Mit 11:2 und 11:5 gewann der US-Amerikaner die Sätze eins und drei deutlich, während sich Filus zweimal mit Ach und Krach zum Satzausgleich kämpfte (12:10, 16:14) und im vierten Satz sogar zwei Matchbälle Jhas abzuwehren hatte. Im fünften Durchgang dominierte der Gästespieler, einst selbst in Ochsenhausen unter Vertrag, der sich schließlich mit 11:7 durchsetzen konnte.

1:1 hieß es damit zur Pause und alles war offen. Viele rechneten damit, dass der an Position drei gestellte Weltklassespieler Quadri Aruna, der beste Afrikaner aller Zeiten, Fulda-Maberzell nun erst einmal in Führung bringen würde. Er ging als Favorit gegen Samuel Kulczycki ins Spiel. Der TTF-Youngster agierte allerdings ohne Furcht vor dem großen Namen und gewann den ersten Satz mit 11:8. Im zweiten Durchgang musste Kulczycki dann recht deutlich dem Nigerianer den Vortritt lassen (5:11). Der junge Pole spielte indes weiter, als wäre nichts geschehen und setzte Aruna immer wieder mit seinem Angriffsspiel unter Druck. Der vierte Satz ging relativ deutlich an den Ochsenhauser (11:7). Im vierten Durchgang sah der Weltranglisten-20. gar kein Land mehr und musste Kulczycki mit 11:3 den Vortritt lassen. Es war der dritte Sieg für den 18-Jährigen im vierten Einzel. „Samuel hat in letzter Zeit einen großen Sprung gemacht und das in ihn gesetzte Vertrauen heute wieder vollauf gerechtfertigt“, freute sich TTF-Präsident Kristijan Pejinovic.

Steilvorlage für Gauzy

Das war eine Steilvorlage für Simon Gauzy – und diese nutzte der 26-jährige TTF-Profi auch. Doch es war nochmal ein hartes Stück Arbeit, bis Filus besiegt war. Der erste Durchgang ging noch knapp an den Abwehrspieler (11:9), Gauzys Satzausgleich kam noch knapper zustande (12:10). Doch danach war der TTF-Franzose, der auch schon gegen Filus verloren hat, gut in seinem Rhythmus und holte sich die Sätze drei und vier mit jeweils 11:8.

„Wir sind im Moment sehr stark, auch unsere jungen Spieler zeigen tolle Leistungen“, freute sich TTF-Cheftrainer Yong Fu über den Sieg. Und Simon Gauzy bekräftigte: „Wir sind sehr zufrieden, 6:1 Spiele ist ein sehr guter Zwischenstand.“ Auch Kristijan Pejinovic zeigte sich sehr angetan. „Es macht richtig Spaß, die Jungs spielen zu sehen“, so der Ochsenhauser Vereinspräsident. „Dass Fulda ein unbequemer Gegner ist, war allen vor der Partie klar. Wie unsere Spieler die Aufgabe aber heute gelöst haben, verdient Respekt.“

Auf zweiten Tabellenplatz emporgearbeitet

Das Team von Fu Yong hat sich durch den sechsten Sieg im siebten Ligaspiel auf den zweiten Tabellenplatz emporgearbeitet. Am Freitag geht es an gleicher Stätte (19 Uhr) schon weiter, wenn der zweite hessische Club in der Bundesliga sein Gastspiel in Oberschwaben gibt – der Aufsteiger TTC OE Bad Homburg. Dieser nimmt Platz elf in der Tabelle ein und wird nach dem Sieg im Kellerduell gegen Grenzau sicherlich mit Selbstbewusstsein anreisen. Dennoch sollte die sportliche Klasse der TTF ausreichen, um zwei weitere Zähler einzufahren und den zweiten Tabellenplatz zu festigen.