TTF landen souveränen Heimsieg

Weniger als eindreiviertel Stunden – die 15-minütige Pause mitgerechnet – haben die TTF Liebherr Ochsenhausen benötigt um den Gast aus Grenzau mit 3:0 abzufertigen. Die circa 250 Fans kamen in Ehingen dennoch sportlich auf ihre Kosten.

Simon Gauzy stieg als Erster in die Box. Gegen Paraguays Nummer eins, Marcelo Aguirre, in der Weltrangliste aktuell auf Platz 97 geführt, hatte der 23-jährige Franzose kaum Mühe. Seinem nie gefährdeten Drei-satz-Sieg folgte der Auftritt von Hugo Calderano gegen den besten Grenzauer, den 21-jährigen Kasachen Kirill Gerassimenko. Ein enges Match war im Vorfeld erwartet worden und anfänglich schien genau das einzutreffen. Der erste Satz war umkämpft, mit dem besseren Ende für den Grenzauer. Doch das steckte der TTF-Brasilianer locker weg und ließ seinen Gegner im zweiten Durchgang beim 11:1 ganz alt aussehen. Ganz so deutlich wurde es in den nachfolgenden beiden Durchgängen nicht mehr, jedoch gingen beide klar an Calderano, der seinem Team damit das vorentscheidende 2:0 bescherte.

Dyjas baut seine Bilanz aus

Nach der Pause konnte Jakub Dyjas selbstbewusst in den Ring steigen, nicht nur wegen der beruhigenden Führung seines Teams, sondern auch aufgrund des Umstands, dass es derzeit sehr gut bei ihm läuft. Er ging mit weißer Weste in das Match gegen den erfahrenen, international für Italien spielenden Mihai Bobocica und sollte diese bewahren. Sein Gegenüber versuchte alles und leistete dem Polen erbitterte Gegenwehr. Es entwickelte sich das spannendste Match des Tages. Doch Dyjas war sehr fokussiert und legte die innere Ausgeglichenheit an den Tag, um alle drei Sätze mit jeweils zwei Punkten Unterschied für sich zu entscheiden. Somit baute er seine Ligabilanz auf 5:0 aus.

„Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung“, freute sich Kristijan Pejinovic. „Die Jungs sind sehr konzentriert zur Sache gegangen und haben nicht das Geringste anbrennen lassen. Unser Gegner war nach Ehingen gekommen, um uns zu ärgern – diesen Plan haben wir gut durchkreuzt. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass man gerade Grenzau nie auf die leichte Schulter nehmen darf.“ Der TTF-Präsident blickte auch schon nach vorn: „Wir können uns nun gewissenhaft auf das Topspiel in 14 Tagen gegen Düsseldorf vorbereiten und freuen uns schon heute sehr darauf.“

Die TTF haben mit nunmehr fünf Siegen und einer Niederlage vor dem großen Knaller am 28. Oktober (14 Uhr) nach Punkten mit Düsseldorf gleichgezogen. Da aber auch der Post SV Mühlhausen gewann (3:0 in Fulda), giobt es nun eine dreiköpfige Spitzengruppe mit dem neuen Tabellenführer Mühlhausen und dahinter Düsseldorf und den TTF (alle 10:2 Zähler). Nur die Spieldifferenz trennt die drei Teams. In Lauerstellung befinden sich mit jeweils 8:4 Punkten die Teams aus Bergneustadt und Saarbrücken.