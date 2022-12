TTF landen Derbysieg

550 Fans haben in der restlos ausverkauften Ochsenhauser Dr.-Hans-Liebherr-Halle ein souveränes Team der TTF Liebherr Ochsenhausen zum Abschluss der Vorrunde der Tischtennis-Bundesliga erlebt. Der 3:0-Sieg des Teams von Trainer Fu Yong im Derby gegen den TTC Neu-Ulm stand nie in Frage, lediglich zwei Sätze konnte der Gast für sich verbuchen. Allerdings hatte Neu-Ulm darauf verzichtet, seine internationalen Topstars aufzubieten.

Folglich wird die Aufstellung des TTC beim Halbfinale des Liebherr-Final-Four am 8. Januar 2023 eine andere sein, somit war der Aussagewert der Partie als Pokal-Generalprobe eher gering. Ein gutes Gefühl für die TTF ist es dennoch, auf einem Play-off-Platz in die kurze Feiertagspause zu gehen, nach der es dann beim Final Four alles oder nichts heißt.

Der Sieg über die mit ihren drei jungen russischen Spielern angereisten Neu-Ulmer war hochverdient. Und es waren zwei wichtige Punkte im Duell mit einem Konkurrenten im Kampf um die Play-offs. Mit 14:8 Punkten haben die TTF eine gute erste Halbserie gespielt, auch wenn ihnen vier Verfolger mit jeweils 12:10 Punkten noch dicht im Nacken sitzen. Zum zweiten Tabellenplatz, den Saarbrücken belegt, sind es aber auch nur zwei Zähler Abstand. Somit ist in der Rückrunde noch fast alles möglich. Nur auf Herbstmeister Düsseldorf erscheint der Rückstand mit sechs Punkten bereits etwas zu groß.

Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt, die TTF-Profis, in jedem Match dominant, gaben allenfalls mal einen Satz ab, ohne aber ernsthaft in Gefahr zu geraten. So zunächst Simon Gauzy gegen den keineswegs schwachen Linkshänder Lev Katsman. Dabei verlor Gauzy den zweiten Satz. Der dritte Durchgang war es dagegen beim Duell zwischen Can Akkuzu und dem ungestüm attackierenden Maksim Grebnev im engsten Spiel in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle. Die Sätze eins und vier gingen jeweils nur knapp an den 25-jährigen Franzosen, auch wenn man nie wirklich den Eindruck hatte, dass er verlieren könnte. Shunsuke Togami schließlich ließ gegen den früheren Ochsenhauser Vladimir Sidorenko, mit einer 7:4-Bilanz erfolgreichster Spieler des Neu-Ulmer Russen-Trios, nichts anbrennen und hatte beim 3:0 alles im Griff. Nach knapp zwei Stunden war die Partie beendet.

Nach seinem ersten Heimspiel war Shunsuke Togami sichtlich erleichtert. „Ich bin glücklich und habe heute sehr gut gespielt. Danke an die Zuschauer für den tollen Support“, sagte er. Ochsenhausens Cheftrainer zeigte sich überaus erfreut. „Ich bin heute sehr zufrieden und freue mich für unsere Jungs, die super gespielt haben. Natürlich hat Neu-Ulm mit den drei jungen Spielern gegen uns gespielt. Ich bin trotzdem stolz auf unsere Jungs“, bilanzierte Fu Yong. „Vor Weihnachten ist es nochmal ein sehr wichtiger Sieg für uns. Wir machen jetzt eine Woche Pause und bereiten uns dann auf das Pokalturnier vor.“

„Glückwunsch an das Team, das war mehr als souverän, auch wenn bei Neu-Ulm wie erwartet die jungen Talente zum Einsatz kamen. Alle waren hellwach und auf den Punkt da. Das Ergebnis spricht für sich“, sagte TTF-Präsident Kristijan Pejinovic nach der Partie. „Ich wünsche allen ein paar ruhige, besinnliche Tage zum Energie tanken, auch für uns. Am 29./30. Dezember steigen wir dann ein in die Vorbereitung auf den Pokal. Wir wollen sehen, ob wir dann am 8. Januar ein weiteres Ausrufezeichen schaffen.“

Neu-Ulms Cheftrainer Dmitrij Mazunov, der zuvor noch in Diensten der TTF Stand, relativierte die Niederlage: „Wir haben nicht das Ziel die Play-offs zu erreichen oder um den Meistertitel zu spielen. In der Bundesliga wollen wir den jungen Spieler so viel Spielpraxis wie möglich geben.“