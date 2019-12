TTF landen Arbeitssieg

Einen hart erkämpften Sieg haben die TTF Liebherr Ochsenhausen in der Tischtennis-Bundesliga beim TTC Zugbrücke Grenzau gefeiert. Nach 0:1-Rückstand brauchte es zwei Fünf-Satz-Krimis, ehe der Widerstand der Westerwälder etwas erlahmte. Mit 3:1 setzte sich der amtierende Meister schließlich durch. Während Grenzau also weiterhin auf die ersten Punkte der Saison wartet, schloss Ochsenhausen zu Düsseldorf auf, beide Clubs haben 20:8 Zähler auf dem Konto und belegen die Plätze drei und vier.

In der Grenzauer Zugbrückenhalle fing es nicht gut an für den amtierenden deutschen Meister. Der Tabellenletzte aus dem Westerwald, der fast schon traditionell gegen die Oberschwaben gute Spiele abliefert, spielte frech und unbekümmert auf und ging mit 1:0 in Führung. Und auch die nächsten beiden Einzel waren auf des Messers Schneide. Mit etwas mehr Pech und etwas weniger Abgeklärtheit hätten die TTF auch mit 0:3 verlieren können. Am Ende wurde es aber doch ein standesgemäßer Sieg, weil Stefan Fegerl und vor allem der zweimal erfolgreiche Simon Gauzy die Nerven behielten – Hugo Calderano stand aufgrund der World-Tour-Grand-Finals in China, wo er das Viertelfinale erreichte, nicht zur Verfügung.

Zunächst musste der zuletzt so erfolgreiche Jakub Dyjas dem Weltranglisten-26. Kanak Jha (USA) nach einer unglücklichen 2:3-Niederlage gratulieren – der 24-jährige Pole hatte mit 6:2 im Entscheidungssatz geführt und musste am Ende ein 11:13 quittieren. Es ging eng und umkämpft weiter. Simon Gauzy musste zweimal den Satzausgleich des Dänen Anders Lind hinnehmen, um schließlich mit 11:9 im fünften Satz das Match für sich zu entscheiden.

Auch Stefan Fegerl hatte es nicht einfach. Der Italiener Mihai Bobocica brachte es ebenfalls in den Entscheidungsdurchgang, in dem der TTF-Österreicher am Schluss beim 12:10 den entscheidenden Tick nervenstärker war. Dies war die Steilvorlage für Simon Gauzy, der sich nicht lange bitten ließ, gegen Kanak Jha im einzigen Dreisatz-Match des Tages den Sack zugunsten der Ochsenhauser zuzumachen.

Dmitrij Mazunov lobte zunächst einmal den Gegner: „Grenzau hat stark gespielt, meines Erachtens ist diese gefährliche Mannschaft zu Unrecht Tabellenletzter. Dass sie noch keinen Punkt hat, ist schwer zu begreifen. Ich bin fast sicher, dass sie in der Rückrunde noch das eine oder andere Spiel gewinnen wird.“ Seinen eigenen Spielern wollte der TTF-Cheftrainer keinen Vorwurf machen: „Es gibt halt solche Spiele. Wir mussten damit rechnen, ins Schlussdoppel zu gehen, doch unsere Jungs haben gut gekämpft und konnten die Partie zum Glück bereits nach den Einzeln entscheiden.“

Heimspiel am Mittwoch

Bereits am kommenden Mittwoch (19 Uhr) empfangen die TTF in Ehingen den Tabellenvorletzten TTC indeland Jülich. Zwei weitere Punkte sind dann fest eingeplant.