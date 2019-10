TTF landen achten Pflichtspielsieg in Folge

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben in der Tischtennis-Bundesliga auch die hohe Hürde in Bergneustadt übersprungen. Es war allerdings ein extrem harter Kampf von fast dreieinviertel Stunden im Verfolgerduell erforderlich, bevor der 3:2-Erfolg des Titelverteidigers in der Burstenhalle feststand.

Nun sind die TTF mit 12:4 Punkten alleiniger Verfolger des Spitzenduos Saarbrücken und Düsseldorf (jeweils 14:2), da neben Bergneustadt auch Bad Königshofen (1:3 gegen Düsseldorf) eine Niederlage quittieren musste. Zudem steht die Mannschaft von Trainer Dmitrij Mazunov erstmals in dieser Saison auf einem Play-off-Platz.

Simon Gauzy, Stefan Fegerl und das Doppel Fegerl/Sidorenko, das mit den Bergneustädtern Robles/Drinkhall eines der stärksten Bundesliga-Doppel besiegte, punkteten für die TTF. Bereits in der Woche zuvor beim 3:2 gegen Bad Königshofen hatten Fegerl/Sidorenko den Unterschied gemacht. „Bergneustadt hat ein starkes Doppel, aber ich vertraue meinen Jungs“, sagte Cheftrainer Mazunov. „Deswegen hatte ich keine Bedenken, die beiden wieder spielen zu lassen, die sich als Rechts-Links-Gespann gut ergänzen, Sidorenko mit jugendlicher Power, Fegerl durch Erfahrung und Abgeklärtheit.“

Dass es überhaupt zum alles entscheidenden Doppel kam, hatte seine Vorgeschichte. Zunächst hatte Bergneustadts Spitzenspieler Benedikt Duda den ersten Punkt für seine Farben geholt. Ein keineswegs schwacher Jakub Dyjas konnte gegen den deutschen Nationalspieler eine 2:1-Satzführung nicht ins Ziel bringen. Doch die TTF zeigten sich hellwach und schlugen zurück. Simon Gauzy (3:0 gegen Alvaro Robles) und Stefan Fegerl (3:1 gegen Paul Drinkhall) gewannen ihre Matches sicher und brachten den amtierenden deutschen Meister mit 2:1 in Führung. Allerdings konnte Simon Gauzy das hohe Niveau vom ersten Match im Duell der Einser gegen Duda nicht erneut an den Tisch bringen und musste eine am Ende doch ziemlich deutliche 1:3-Niederlage quittieren.

TTF-Duo beweist Nervenstärke

Somit kam es zum Doppel-Duell, in dem viele die Schwalben-Asse Robles/Drinkhall in der Favoritenrolle sahen. Doch die beiden Ochsenhauser hielten in jeder Phase gut dagegen. Es blieb bis zum letzten Ball spannend, doch Fegerl/Sidorenko hatten sich schließlich ihren knappen Erfolg (10:12, 12:10, 11:9, 12:10) redlich verdient – auch durch ihre Nervenstärke in den wichtigen Situationen.

„Bergneustadt hat eine gute, eingespielte Mannschaft mit Play-off-Erfahrung, deshalb haben wir es genau so schwer erwartet, wie es dann tatsächlich war“, sah sich Dmitrij Mazunov bestätigt. „Wir haben unseren Rhythmus inzwischen gefunden, hoffentlich läuft es so weiter.“ Der Trainer fügte hinzu: „Natürlich sieht es in der Tabelle für uns jetzt besser aus als vor einigen Wochen. Wir bleiben aber auf dem Boden, jetzt folgt Spiel auf Spiel und die Gegner werden nicht leichter.“ Deshalb gelte es, weiter gut zu trainieren und noch etwas zuzulegen.

Am kommenden Sonntag müssen die TTF zum Derby in Neu-Ulm antreten, das inzwischen auch den Top-Koreaner An Jaehyeon an Bord hat.