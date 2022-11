TTF krönen erfolgreiches Wochenende mit Liga-Sieg

Nnach den Kampfspiel am Freitagabend gegen Grenzau und dem Einzug in das Liebherr-Pokal-Finale haben die TTF Liebherr Ochsenhausen den Schalter im Eiltempo auf Ligabetrieb umgelegt und sich gegen die spielstarke Truppe des Post SV Mühlhausen in einem richtungsweisenden TTBL-Punktspiel mit 3:0 behauptet.

Von der Pokalaufstellung war nur Führungsspieler Simon Gauzy als Nummer eins übriggeblieben. Neben ihm kamen mit Can Akkuzu und Samuel Kulczycki Spieler zum Einsatz, die eine Woche zuvor in Düsseldorf ihr Potenzial nicht hatten ausschöpfen können – bei Kulczycki hatte es etwas Unmut gegeben, da er sich gegen Boll nach einem knapp verlorenen Satz ohne Gegenwehr hatte abschießen lassen. Heute erhielt der 20-jährige Pole die Chance zu zeigen, was er wirklich kann, und nutzte sie vor 250 begeisterten Fans eindrucksvoll.

Überraschend hatten die Gäste zum ersten Mal den jungen Südkoreaner Kim Taehyun dabei, der anstelle von Ovidiu Ionescu spielte. Simon Gauzy spielte konzentriert, zog sein Ding durch und siegte letztlich ungefährdet mit 3:0 gegen den Asiaten. Can Akkuzu spielte gegen den kampfstarken Steffen Mengel, deutscher Einzelmeister 2013, äußerst fokussiert und legte gleich einmal eine 2:0-Satzführung vor. Zwar konnte sich Mengel den dritten Durchgang holen, doch im vierten Satz war wieder Akkuzu am Zug und brachte das Match nach überzeugender Leistung nach Hause.

Zum Abschluss bekam es Kulczycki mit dem erfahrensten Spieler der Thüringer, Daniel Habesohn, zu tun. Der erste Satz ging in der Verlängerung an den Österreicher und viele dachten, dass es nun ganz schwer für den jungen Ochsenhauser werden würde. Doch der pustete nur kurz durch, ging wieder an den Tisch und bot in den nachfolgenden drei Sätzen seine bisher beste Saisonleistung. 11:5, 11:7, 11:8 – Habesohn hatte keine echte Chance mehr.

TTF-Cheftrainer Fu Yong blickte zufrieden auf die beiden Partien am Wochenende zurück: „Das war ein tolles Wochenende für uns, was mich sehr glücklich macht. Ich bin sehr stolz auf unsere Jungs, die einen wirklich guten Job gemacht haben. Jetzt machen wir eine kurze Pause, aber nur am Montag, denn schon am Dienstag fangen wir an, uns gewissenhaft auf Bremen vorzubereiten.“ TTF-Präsident Kristijan Pejinovic schloss sich dem Lob an: „Eine mehr als geschlossene Teamleistung. Es hat mich besonders gefreut, dass wir diese Leistung nach dem Freitag, der ja sehr wichtig für uns war, abrufen konnten. Und es war besonders schön, heute wieder Can und Samuel richtig gut spielen zu sehen. Wir haben die Konkurrenten auf Distanz halten können und sind auf Kurs.“

Die TTF stehen nach sechs Partien mit 8:4 Punkten nun wieder auf dem zweiten Tabellenplatz, gefolgt von den punktgleichen Teams aus Saarbrücken, Neu-Ulm und Bremen. Und das nächste Saisonspiel in der TTBL führt die Oberschwaben am 26. November zum SV Werder.