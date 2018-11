TTF-Heimweste soll weiß bleiben

Zurzeit läuft es optimal für die TTF Liebherr Ochsenhausen. Die TTF haben recht locker das Finalturnier um den deutschen Tischtennis-Pokal erreicht. Zudem führen die Ochsenhauser mit 14:2 Punkten die Bundesliga-Tabelle an und nehmen damit schon zwei Spieltage vor dem Ende der Vorrunde Kurs auf die Play-offs. Vor heimischer Kulisse in Ehingen ist die Weste blütenweiß. In der Sporthalle des Johann-Vanotti-Gymnasiums hat man das Pokal-Achtelfinale gegen Fulda gewonnen, ebenso alle bisherigen fünf Bundesligaspiele. Die Heimweste soll auch am Sonntag weiß bleiben, wenn die TTF den TSV Bad Königshofen empfangen (Spielbeginn: 15 Uhr).

Der TSV Bad Königshofen hat sich in seinem zweiten Jahr in der höchsten deutschen Spielklasse weiter stabilisiert. Die Unterfranken stehen mit 6:10 Punkten auf dem achten Tabellenplatz, unter anderem vor Grenzau und Grünwettersbach. Der TSV ist furios in die Saison gestartet und hatte nach dem ersten und zweiten Spieltag sogar die Tabellenführung inne. Obwohl Leitwolf Kilian Ort, mit 22 Jahren bereits der „Oldie“ der Mannschaft, verletzungsbedingt nur die Hälfte der Partien mitmachen konnte, wurden immerhin bereits Bremen, Grenzau und Jülich geschlagen. Ort, deutscher Nationalspieler und Vizemeister im Einzel, hat letzte Woche bei den Austrian Open in Linz gespielt. Gut denkbar, dass er am Sonntag nach neunwöchiger Bundesligapause auch wieder das TSV-Dress trägt.

Starke Nummer eins

Mit dem quirligen Japaner Mizuki Oikawa hat Bad Königshofen eine starke Nummer eins – seine Bilanz von 8:3 kann sich sehen lassen. Für den Slowenen Darko Jorgic, der vergangene Saison wie der Blitz eingeschlagen hatte, jedoch nicht zu halten war, hat man mit dem 21-jährigen Ungarn Bence Majoros, Student am Ochsenhauser Liebherr Masters College (LMC), einen spielstarken neuen Mann verpflichtet, von dem künftig noch einiges zu erwarten ist. In der U21-Weltrangliste ist er derzeit die Nummer sieben. Als Stammersatz steht der junge Kroate Filip Zeljko zur Verfügung, der zwar diese Saison noch ohne Sieg ist, aber schon einige enge Matches bestritten hat. Das Durchschnittsalter der Mannschaft lässt sich ohne Taschenrechner ermitteln. Die Spieler sind fast alle 21 Jahre alt, nur Ort hat ein Jahr mehr auf dem Buckel.

Läuft Bad Königshofen in der Aufstellung Oikawa-Majoros-Ort auf, ist die Truppe jederzeit für eine Überraschung gut. Das weiß auch TTF-Cheftrainer Dmitrij Mazunov. „Das Team des TSV Bad Königshofen ist eines der gefährlichsten der Bundesliga – uns erwarten drei junge Spieler, die uns alles abverlangen werden und nichts zu verlieren haben“, ist Mazunov überzeugt. Dennoch ist die Zielrichtung eindeutig: „Wir möchten unsere weiße Weste zu Hause behalten und auch weiterhin Tabellenführer bleiben.“

Besitzer der SZ-Abokarte und eine Begleitperson erhalten gegen Vorlage einen Euro Rabatt auf den normalen Eintrittspreis beim Heimspiel der TTF in der Sporthalle des Johann-Vanotti-Gymnasiums in Ehingen gegen den TSV Bad Königshofen.