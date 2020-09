Die Partie der TTF Liebherr Ochsenhausen gegen den 1. FC Saarbrücken in der Tischtennis-Bundesliga zum Auftakt am Sonntag (Beginn: 15 Uhr) in der Ochsenhauser Dr.-Hans-Liebherr-Halle ist inzwischen komplett ausverkauft. Dies teilen die TTF mit. Aufgrund der vorgeschriebenen Abstandsregelung konnten letztlich nur 102 Tickets vergeben werden, auch wenn ursprünglich eine Besucherzahl von maximal 170 genehmigt war, heißt es in der Mitteilung weiter. Es wird daher keinen Verkauf von Tickets an der Tageskasse geben. Die TTF dürfen aufgrund der Corona-Regeln nur fest zugewiesene Plätze vergeben.

Einige Spielverlegungen

Aufgrund der sogenannten ITTF-Bubble – der Weltverband ITTF wird im November in China seine Turnierserie #Restart mit einer Reihe gebündelter Topevents austragen – werden sich auch einige Bundesliga-Partien der TTF verschieben. Folgende Begegnungen sind bereits verschoben: die Partie TTF gegen den TSV Bad Königshofen (neuer Termin: 9. Oktober/19 Uhr), das Spiel der TTF gegen Mühlhausen (nun 11. Oktober/15 Uhr) und die Partie TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell gegen die TTF (wird ausgetragen am 23. Oktober/19 Uhr). Ein mögliches Viertelfinale im Pokal wird bereits am 18. Oktober ausgetragen. Das Bundesligaspiel TTC OE Bad Homburg gegen die TTF wird ebenso verlegt. Der Termin steht laut Mitteilung aber noch nicht fest.