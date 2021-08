TTF-Heimspiel gegen Bremen vorverlegt

Das Heimspiel der TTF Liebherr Ochsenhausen am sechsten Spieltag gegen den SV Werder Bremen wird von Sonntag, 19. September, auf Sonntag, 5. September, vorverlegt. Spielbeginn bleibt weiter 15 Uhr. Die Vorverlegung betrifft nicht nur das Spiel der TTF, sondern fast den gesamten sechsten Spieltag der Tischtennis-Bundesliga (TTBL). Der Grund dafür sind Verschiebungen im internationalen Turnierkalender, heißt es in einer Mitteilung der TTF.

Europas Dachverband ETTU hat das Europe Top 16 vom 4./5. September auf den 18./19. September verschoben. Die Tischtennis-Bundesliga will ihren Assen laut Mitteilung nicht die Teilnahme an dem wichtigen kontinentalen Event verbauen. Ferner steht nun auch ein internationales Turnier der WTT-Serie auf dem Plan. Es wird am 20. September in Katar als Turnier der Kategorie „Star Contender“ ausgetragen. Da sich die teilnehmenden Spieler im Vorfeld zwei Tage in Quarantäne begeben und deshalb entsprechend früher anreisen müssen, wären auch sie zum ursprünglich vorgesehenen Spieltagstermin in der TTBL nicht verfügbar gewesen.

Die gekauften Tickets behalten nach Vereinsangaben ihre Gültigkeit. Zusätzlich bieten die TTF denjenigen Fans, die am 5. September nicht kommen können, an, ihr Ticket umzutauschen und dafür ein anderes Spiel ihrer Wahl zu besuchen.