TTF haben zwei Punkte im Visier

Das erste von vier Endspielen der TTF Liebherr Ochsenhausen in der Bundesliga-Punktrunde um das Erreichen der Pay-offs um die deutsche Meisterschaft steht am Sonntag an. Schauplatz ist die heimische Dr.-Hans-Liebherr-Halle. Gegner ist mit dem TTC Zugbrücke Grenzau einer der traditionsreichsten Clubs im deutschen Mannschaftstischtennis (Spielbeginn: 15 Uhr).

Doch die großen Erfolge liegen eine ganze Weile zurück. Heute backt der Verein aus dem rheinischen Westerwald kleinere Brötchen und ist einfach nur bestrebt, in der Beletage des deutschen Tischtennis zu bleiben. Grenzau hat in der Rückrunde eine verstärkte Mannschaft am Start, die auch bereits zwei Spiele im Jahr 2022 gewonnen hat – gegen Bergneustadt und Bad Königshofen, also gegen Mitkonkurrenten der TTF um die Play-offs. Demgegenüber stehen gegenwärtig fünf Rückrunden-Niederlagen. Sollte nur eine Mannschaft absteigen, hat der TTC gute Karten, erstklassig zu bleiben, erwischt es allerdings zwei Teams, könnte es für den derzeitigen Tabellenvorletzten mit 8:28 Punkten sehr eng werden.

Der frühere deutsche Nationalspieler Patrick Baum, im Jahr 2005 Jugendweltmeister und noch danach einige Zeit auf Augenhöhe mit Dimitrij Ovtcharov, ist die Nummer eins. Der 34-jährige Linkshänder, der nach einigen Jahren in der französischen Eliteliga Pro-A wieder in sein Heimatland zurückgekehrt ist, ist immer noch ein guter Spieler und hat bisher eine Bundesliga-Bilanz (TTBL) von 12:11 verbucht. In der Weltrangliste (WRL) wird er mangels internationaler Einsätze nicht mehr geführt. Neu an Position zwei steht der zur Rückrunde verpflichtete Taiwaner Feng Yi-Hsin, in der Weltrangliste auf Platz 164 notiert. Der 19-jährige Feng hat zwei seiner bisherigen fünf Matches gewinnen können und scheint ein guter Mann für die Bundesliga zu sein. Unter anderem konnte er den deutschen Nationalspieler Kilian Ort (Bad Königshofen) bezwingen.

Der 27-jährige Wu Jiaji scheint der schwächere der beiden Asiaten zu sein, er ist bisher mit einer 3:12-Bilanz notiert. Der gebürtige Chinese, der seit 2016 international für die Dominikanische Republik spielt, liegt derzeit auf Platz 298 der Weltrangliste. Dahinter ist der Rumänen Cristian Pletea auf der Meldeliste zu finden. An guten Tagen ist er ein gefährlicher Mann, doch den endgültigen Durchbruch in der Bundesliga hat der 21-Jährige noch nicht geschafft, seine aktuelle 5:14-Bilanz dokumentiert dies. Im internationalen Ranking ist er auf Position 96 gelistet. Keine Rolle scheint unter Cheftrainer Slobodan Grujic der vor der Saison aus Bad Homburg ins Brexbachtal gekommene vormalige deutsche U23-Auswahlspieler Nils Hohmeier (WRL: 270) zu spielen, der erst zweimal zum Einsatz kam.

Im Hinrundenspiel Ende August vergangenen Jahres in der Grenzauer Zugbrückenhalle konnten sich die Oberschwaben mit 3:0 behaupten: Simon Gauzy, Kanak Jha und Samuel Kulczycki überließen dem Gegner damals nur zwei Sätze.

Grenzau verfügt über eine nicht überragend, aber durchaus gut besetzte Mannschaft, der man nicht den kleinen Finger geben darf, da sie dann gern gleich die ganze Hand nimmt. Angst vor den Westerwäldern brauchen die TTF-Profis nicht zu haben, aber hellwach sollten sie sein, vom ersten Ballwechsel an. Dann könnte es klappen mit dem dringend benötigten Heimsieg. „Aktuell schauen wir von Spiel zu Spiel und fokussieren uns nun voll auf das anstehende Heimspiel gegen Grenzau“, betont TTF-Cheftrainer Fu Yong. „Ich sehe sie mit den Zugang Feng deutlich stärker als in der Vorrunde. Wir werden uns bestmöglich auf dieses Spiel vorbereiten und werden mit aller Kraft versuchen, die Punkte in Ochsenhausen zu behalten.“