So gehen die TTF mit der Corona-Pandemie um: Über die Rückkehr nach Ochsenhausen freut man sich im Lager der Ochsenhauser sehr. Wegen eines Wasserschadens in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle waren die TTF in den vergangenen zwei Jahren für ihre Heimspiele nach Ehingen ausgewichen. „Jetzt sind wir endlich wieder zu Hause. Das ist sehr schön für alle Beteiligten: die Spieler, die Fans, unsere Mitarbeiter und auch die Stadt“, so TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. Das erste Saison-Heimspiel gegen Meister Saarbrücken werden am Sonntag unter Einhaltung der Corona-Vorschriften maximal 170 Zuschauer verfolgen können. Dies sieht ein entsprechendes Hygienekonzept vor.

Für die tägliche Arbeit in der Geschäftsstelle und das Training im Sparkassen-TT-Leistungszentrum musste ebenso ein spezielles Hygienekonzept erarbeitet werden. Jeder, der dort hinkomme, müsse sich registrieren lassen. „Wir haben jetzt einen sehr geschlossenen Kreis an Spielern hier“, erläutert Kristijan Pejinovic. „Wenn Spieler von außen kommen, dann müssen sie einen negativen Corona-Test vorlegen, oder so lange warten, bis dieser vorliegt.“ Ansonsten würden die TTF-Spieler zudem alle drei bis vier Wochen getestet, um sicher zu gehen.