TTF gewinnen Topspiel-Krimi

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben im Münchner Audi Dome das Topspiel in der Tischtennis-Bundesliga gegen den gastgebenden Meister Borussia Düsseldorf mit 3:2 gewonnen. Vor 4500 Zuschauern festigte der Pokalsieger damit Tabellenplatz eins und hat nun gute Karten haben, die Punktrunde als Erster zu beenden.

Zum Auftakt standen sich – nachdem Klavier-Virtuose Joja Wendt und DSDS-Star Marie Wegener die Fans in Stimmung versetzt hatten – Timo Boll und Simon Gauzy gegenüber. Gauzy hat den Weltranglistenfünften schon öfters geschlagen, doch diesmal wollte es nicht glücken. Nach ausgeglichenem Verlauf der ersten beiden Sätze setzte sich der deutsche Nationalspieler immer besser in Szene und gewann mit 3:1. Das wollte Hugo Calderano so nicht stehen lassen. Gegen den Ägypter Omar Assar war der 22-Jährige TTF-Spitzenspieler der dominierende Mann in der Box und hatte beim 3:1 lediglich im dritten Satz Probleme.

Nach der Pause war wieder Düsseldorf an der Reihe, obwohl es erst danach aussah, als könnten die TTF mit 2:1 in Führung gehen. Doch gegen seinen früheren Clubkollegen Stefan Fegerl drehte der Schwede Kristian Karlsson das Match nach zwei deutlich verlorenen Sätzen noch und erkämpfte einen erneuten Vorsprung für die Borussia. Im Düsseldorfer Lager kalkulierte man nun, dass Timo Boll gegen Hugo Calderano den Sack zumachen würde zum 3:1. Doch der Brasilianer, seit Wochen in Topform, machte Borussia einen Strich durch Rechnung. In einem Match auf extrem gutem Niveau legte der TTF-Profi zweimal nach Sätzen vor, Boll kam zweimal zurück, doch im Entscheidungsdurchgang machte der Ochsenhauser die Sache mit 11:7 klar und brachte seinem Gegner die zweite Saisonniederlage in der Bundesliga bei.

Gauzy/Fegerl machen Sieg perfekt

Damit hatte Calderano sein Team ins Schlussdoppel gerettet. Doch da sah es zunächst überhaupt nicht gut aus für die Ochsenhauser Formation Gauzy/Fegerl, die zuvor erst einmal in einem Punktspiel im Einsatz war. Die Schweden Karlsson/Källberg gewannen die ersten zwei Sätze ziemlich deutlich und führten im dritten Durchgang mit 10:8. Die beiden Ochsenhauser blieben aber gelassen, wehrten die zwei Matchbälle ab, gewannen den Satz noch mit 12:10 und waren auf einmal hellwach. In den Sätzen vier und fünf machten die konsternierten Düsseldorfer zusammen nur noch sechs Punkte. Die TTF hatten eine denkwürdige Partie gedreht und diese nach mehr als dreieinhalb Stunden mit 3:2 gewonnen.

„Für mich war das ein großartiges Spiel, für die Zuschauer war es das sicher auch und zudem war es ein äußerst intensives, spannendes Duell zweier Topmannschaften mit vielen schönen Ballwechseln“, so Cheftrainer Dmitrij Mazunov. „Natürlich war es ein glückliches Ende für uns, da wir nach Rückständen immer wieder zurückgekommen sind. Klar, dafür brauchst du eine gewisse Qualität aber eben auch etwas Glück.“ Mazunov hofft auf positive Nachwirkungen des Erfolgs: „Es ist gut möglich, dass uns das einen extra Schub gibt in Hinblick auf die weiteren Aufgaben und speziell die Play-offs. Zudem ist es immer ein gutes Gefühl, Düsseldorf zu schlagen.“

Nicht minder erfreut zeigte sich Vereinspräsident Kristijan Pejinovic. „Es war ein Top-Event mit einer Bombenstimmung in der Halle, da hat einfach alles gepasst – für uns natürlich durch das Happyend noch mehr als für die Düsseldorfer“, sagte er. „Die Mannschaftsleistung war gut, besonders muss man jedoch Hugo hervorheben – er war der Mann des Tages.“ Ein gewohnt fairer Timo Boll erkannte die Leistung der TTF an und räumte ein: „Ochsenhausen hat verdient gewonnen.“ Seite 26